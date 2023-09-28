Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi! En kolay yolu: Kurtulmak için mutlaka bunu yapın!

Saç maskeleri hazırlarken çeşitli bitkisel yağlara ve ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan biri de tarçındır. Tarçın bazı doğal ürünlerle karıştırıldığında ortaya oldukça etkili saç bakım maskesi çıkmaktadır. Bu maske sayesinde saç dökülmesi önlenerek daha sağlıklı saçlara kavuşulmaktadır.

Saç Dökülmelerine Karşı Tarçın Maskesi

Saç dökülmelerine karşı tarçın maskesi hazırlamak için ihtiyaç duyulan malzemeler üç ya da dört yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı bal, bir ya da iki yemek kaşığı kuru tarçındır. Kullanılan malzemelerin hepsinin organik ve doğal olması önem taşımaktadır. Bu sayede istenilen sonuç elde edilmektedir.

Maske hazırlanırken ilk olarak zeytinyağı ısıya dayanıklı bir kapta ısıtılarak ılık hale getirilir. İmkân olduğu durumlarda sıcak su buharı ile ısıtmak daha faydalı olmaktadır. Zeytinyağı istenilen sıcaklığa ulaştığında ise içerisine bal ve tarçın ilave edilir. Daha sonra bütün malzemeler birbiriyle karıştırılır ve macun kıvamı elde edilerek maske sürmeye hazır hale gelir.

Hazırlanan tarçın maskesi saç köklerinden başlanarak uçlara doğru dikkatli biçimde sürülür. Sürme işlemi bittikten sonra yaklaşık otuz dakika kadar maske saçta bekletilir. Sürenin bitmesiyle birlikte ılık su ve saça uygun bir şampuan ile saçlar iyice yıkanır. Bu maskeyi haftada bir kere uygulamak yeterli olmaktadır.

Tarçın Maskesi Ve Saç Dökülmesi

Saçlar gerek mevsim değişikliği gerekse çeşitli nedenlerden ötürü dökülmektedir. Bunun için tarçın son derece etkili bir besindir. Saç sağlığını yakalamak ve sürdürmek için tarçınla hazırlanan maskenin düzenli aralıklarla uygulanması tavsiye edilir. Tarçın maskesi hazırlanırken ürünlerin hepsinin doğal olması gerekir. Bu durum diğer maske türleri için de geçerlidir. Malzemeler ne kadar doğal olursa elde edilecek sonuç o kadar etkilidir.

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