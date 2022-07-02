Saç dökülmesine karşı tek malzemeyle etkili çözüm! Saç dökülmesini doğal yolla durdurun

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURAN TARİF

Saç dökülmesi sorunu için doğal bir uygulamayı deneyebilirsiniz. Saç sökülmesi sorununu ortadan kaldırmak için aynı zamanda beslenmenize de dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu yüzden en çok yumurta, badem, avokado ve yoğurt gibi besleyiciliği ve vitamini bol besinler tercih etmelisiniz. Bir de Hindistan cevizi kabuğu suyu kürünü deneyebilirsiniz.

Hindistan cevizinin kabuğunu 1 litre suda, pembeleşene kadar yaklaşık 20 dakika kaynatın.

Altını kapatıp soğumasını bekleyin.

Sprey şişesine kaynamış ve soğumuş Hindistan cevizi kabuğu suyunu doldurun.

Her gün saçlarınıza, sprey şişesi ile püskürtün.

40 dakika bekletin ve yıkayın.

Etkili bir uygulama olan Hindistan cevizi kabuğu suyu ile saç dökülmesi durur hatta saçlarınız daha hızlı uzayabilir.

Çemen otu tohumlarını bir gece suda bırakın ve ertesi gün bir macun haline getirerek saçınıza uygulayın. Uyguladıktan sonra saçınızı ıslak bir havlu veya bone ile kapayın ki macun kurumasın. 30 dakika sonra durulayın.

Aloe vera

Zamanla saçlarınız güçlenecek ve yeni teller çıkmaya başlayacaktır.

Saç derinizin pH dengesini aloe vera kullanarak düzenleyebilirsiniz. Aloe vera özünü saç derinize direk olarak uygulayın ve 45 dakika sonra durulayın. Haftada 3 – 4 kez uygulamanız sonuç almanıza yetecektir.

Saç dökülmesini durduran ve saç çıkarma...

Soğan ile saçınızı güçlendirin.

Saçınız çoktan dökülmeye başladıysa soğan suyu tam ihtiyacınız olan tedaviyi size sunuyor. Hem saç derinizdeki zararlı bakterileri öldürür hem de saç derinizi besleyerek yeni saç telleri oluşmasına yardımcı olur. Bir soğanı öğütün ve elde ettiğiniz suyu saçınıza uygulayın. Yarım saat sonra yıkayın.

Sıcak yağ ile masaj yapın

Saçınız yeterince beslenemezse dökülmeye başlar. E vitamini bakımından zengin herhangi bir yağ olabilir. Hindistan cevizi, badem, hardal, zeytin veya jojoba yağı kullanabilirsiniz. Yağı metal bir kapta ısıtın ve saç derinize masaj yaparak yedirin. Geceden yağı saçınızda bırakırsanız daha etkili sonuç alırsınız.

Ebegümeci yaprakları veya çiçeği kullanarak saç dökülmesini durdurun.

Hem saçınızdaki kepeği yok etmek hem de saç dökülmesini durdurup yeni saç kökleri elde etmek için ebegümeci çiçeğini ve yapraklarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. En iyi faydayı almak için 12 – 12 parça çiçek ve yaprağı 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağıyla karıştırın ve ısıtın. Karışımı süzün ve çıkan yağ ile saç derinize ve saçlarınıza masaj yapın. Bir gece bekletin ve sabah güzelce durulayın.

Saç dökülmesine karşı ceviz kabuğu: Ceviz kabuğu suyu saçta ne kadar kalmalı?

Bunun için 1 litre sıcak suyun içine 20 tane cevizin kabuklarını koyup 15 dakika kaynatın. Sonrasında hazırladığınız bu suyu her gün sabah ve akşam iki defa saçlarınızı yıkamak için kullanın. Bu kürü en az 3 hafta uygulamanız şarttır.

Saç Toniği Nasıl Yapılır?

Saç dökülmesine karşı, dökülmeyi durduran ve yeni saçlar çıkaran tonik nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu bir kaba koyalım.

Üzerine 1,5 su bardağı su ilave edelim, ocağa alıp kaynamaya bırakalım.

10 dakika demlenmesi için bırakalım ve sonrasında süzelim.