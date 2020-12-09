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Sağlık Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?
Sağlık

Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Koronavirüs saçları döker mi? | Koronavirüsün en yaygın belirtisi ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve halsizlik olarak gösteriliyor. Son dönemde saç dökülmesinin de koronavirüs belirtisi olup olmadığı konuşulmaya başladı. Peki, saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi? | Saçı dökülenler koronavirüs testi yaptırmalı mıdır?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:25:00 -
Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Koronavirüs belirtileri | Koronavirüs ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, bel ağrısı gibi şikayetlerle kendini belli eder. Tat ve koku kaybının da koronavirüs belirtisi olduğu uzmanlarca kabul ediliyor. Son dönemde sosyal medyada koronavirüs belirtisi olarak saç dökülmesi gösterenler bir hayli arttı. Peki, saçlar koronavirüsten mi dökülür?

Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Bilim insanları sosyal medyada hiçbir kaynağa dayanmadan verilen bilgilere inanılmaması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar günde 70 ila 100 tel saç kaybının doğal olduğunu belirtiyor. 100 tel saçtan fazla kayıp yaşanıyorsa bir dermatoloğa başvurulması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar saç dökülmesinin koronavirüs belirtisi olduğuna dair hiçbir yayının bulunmadığını belirtiyor. Koronavirüs tedavisi gören kişilerde saç dökülmesi olabileceği ancak bunun sebebinin ateş, yorgunluk, kaygı ve ilaçların yan etkisi sebebiyle olabileceği ifade ediliyor.  

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