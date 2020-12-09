Koronavirüs belirtileri | Koronavirüs ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, bel ağrısı gibi şikayetlerle kendini belli eder. Tat ve koku kaybının da koronavirüs belirtisi olduğu uzmanlarca kabul ediliyor. Son dönemde sosyal medyada koronavirüs belirtisi olarak saç dökülmesi gösterenler bir hayli arttı. Peki, saçlar koronavirüsten mi dökülür?

Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Bilim insanları sosyal medyada hiçbir kaynağa dayanmadan verilen bilgilere inanılmaması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar günde 70 ila 100 tel saç kaybının doğal olduğunu belirtiyor. 100 tel saçtan fazla kayıp yaşanıyorsa bir dermatoloğa başvurulması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar saç dökülmesinin koronavirüs belirtisi olduğuna dair hiçbir yayının bulunmadığını belirtiyor. Koronavirüs tedavisi gören kişilerde saç dökülmesi olabileceği ancak bunun sebebinin ateş, yorgunluk, kaygı ve ilaçların yan etkisi sebebiyle olabileceği ifade ediliyor.