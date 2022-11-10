Saç beyazlamasına iyi gelen 6 bitkisel çözüm, iyi gelen yağlar! Beyaz saçlar doğal çözüm

Araştırmaya göre beyazlayan saçların eski rengine dönebilmesi mümkün! Yaşlandıkça, saçımızın orijinal rengi rengini kaybedip grileşiyor. Bunun nedeni melanin adı verilen pigmentin kaybı. Ancak yapılan araştırmalar saçlardaki grileşme sürecinin en azından geçici olarak geri alınabileceğini ortaya koyuyor.

Saç Beyazlamasına Ne İyi Gelir?

Ceviz Kabuğu Özlü Kür

Soğan, Sarımsak Özlü Kür

Isırgan Yaprağı, Çam Terebentin Özlü Kür

Yoğurt ve Çörek Otu Karışımı

Papatya ve Toz Zerdeçal Kürü

Lavanta Yağı ve Patates Kabuğu Maskesi

Genetik faktörlerden dolayı da yaşanan saç beyazlaması, hemen hemen birçok kişide görülebilir. Eğer saçlarınıza düşen aklardan rahatsız olmaya başladıysanız ve yaşınızın ilerlemesini biraz zor kabul ediyorsanız; sizlere moral verecek faydalı bir yazı hazırladık. Bu yazıyı okuyanların saçlarında beyazlama neredeyse yok denilecek kadar az olacak!

Eczane eczane gezip saç beyazlaması çözümü için ilaç arayanlar, aynaya baktığında saçlarında tek renk görmek isteyenler yazımızda epey faydalı bilgiler edinecek. Çünkü sizler için saç beyazlamasına doğal çözüm önerilerini listeledik. Gün içinde tüketilen bazı besinler ile saçlarınızda oluşan beyazlamayı uzun bir süre durdurabilirsiniz.

Saç Beyazlamasına Çözüm: İyi Gelen 6 Bitkisel Kür Tarifi

1) Ceviz Kabuğu Özlü Kür

Malzemeler:

3 adet ceviz kabuğu

Yarım fincan zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru maya

Uygulama:

Saç beyazlamasına çözüm ceviz kürü sayesinde daha güçlü saçlara sahip olabilirsiniz.

Saç beyazlamasına ceviz kabuğu önerimizi uygulamak için öncelikle ceviz kabukları haşlanır. Ceviz kabuğunun faydaları sayesinde daha genç görüneceksiniz.

Haşlanan suyun içine yarım fincan zeytinyağı eklenir ve karıştırılır.

Son aşamada 1 tatlı kaşığı kuru maya eklenir.

Tüm karışım kuru saçlara uygulanır ve en az 2 saat beklenir.

Saçları durulama aşamasında şampuan kullanabilirsiniz.

Saç beyazlaması kesin çözüm önerilerinden biri de ceviz kabuğu kürüdür.

Bu kürü her ay 1 defa uygulayarak saçların doğal rengini koruyabilirsiniz.

Saç beyazlamasına çözüm Suna Dumankaya tarafından da araştırılan bir konu olmuştur ve cevizden o da faydalanmıştır. Dumankaya dövülmüş ceviz kabukları, ceviz yaprakları ve defne yapraklarını kaynatıp süzdükten sonra elde edilen suyun saç diplerine sürülmesini önermektedir.

2) Soğan, Sarımsak Özlü Kür

Malzemeler:

5 diş sarımsak

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

Uygulama:

Saç beyazlaması sarımsak ve soğan ile hazırlanan karışım ile ertelenebilir.

Listedeki tüm malzemeleri blender ile ezin ve bir kıvam almasını sağlayın.

Elde edilen karışımı kuru saçların tamamına yedirin.

Eğer imkanınız varsa ayda 2 defa bu uygulamayı deneyin.

Bu kür hem saçlarınızı besler hem de saçların doğal yapısının korunmasını sağlar.

Rivayet odur ki; saç beyazlamasına çözüm İbni Sina tarafından da sunulmuştur. İbni Sina’nın 4 ay boyunca sarımsak yenmesini öğütlediği söylenmektedir.

3) Isırgan Yaprağı, Çam Terebentin Özlü Kür

Malzemeler:

3 adet ceviz yaprağı

3 adet yeşil ceviz kabuğu

1 diş sarımsak

1 fincan ısırgan yaprağı

1 adet kırmızı soğan kabuğu

1 yemek kaşığı biberiye

1 tatlı kaşığı çam terebentin yağı

Uygulama:

Saçların beyazlamasını durdurmak ve bir yaşa kadar ertelemek için çam terebentin yağı hariç tüm malzemeler bir tencereye alınır.

Tencerenin üzerine 1 litre kadar su eklenir ve 10 dakika kadar kaynatılır.

10 dakika sonra çam terebentin yağı da eklenir ve ılıması için beklenir.

Ilıyan karışım, saçlara masaj yoluyla sürüldükten sonra birkaç saat saçların bu karışımı çekmesi beklenir.

Düzenli uygulama sonucunda, saçların korunduğu ve güçlendiği gözlemlenir.

Saçlardaki keratin oranını dengeleyen bu özel kür, beyazlamayı da önler.

Bu kürde özellikle ceviz kabuğu çok etkilidir. Ahmet Maranki saç beyazlamasına çözüm olarak ceviz kabuklarının içinde kaynatıldığı suyla saçların yıkanmasını önermektedir.

4) Yoğurt ve Çörek Otu Karışımı

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı çörek otu

Uygulama:

Saç beyazlamasına çözüm İbrahim Saraçoğlu tarafından da sunulmuştur. Verilen kür bu defa beslenme yoluyla etkilerini gösterecektir.

Saç beyazlaması çörek otu ve yoğurt karışımı hazırlanarak çözülmektedir.

Saç beyazlamasına bitkisel çözüm Saraçoğlu kürü için çörek otunu bir havanda iyice ezin ve yoğurt ile karıştırın. 7 gün boyunca her sabah bu karışımı tüketin.

Saç beyazlamasına çözüm çörek otu ile bir taşla iki kuş vurmak gibidir. Tavsiye edilen kür sayesinde hem saçların rengi korunacak hem de mide sağlığınız eskisinden daha iyi olacaktır.

Beyazlığı önleyen yoğurt kürü sayesinde, saçlarınızı boyamak zorunda kalmayacaksınız!

5) Papatya ve Toz Zerdeçal Kürü

Malzemeler:

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı papatya

4 yemek kaşığı toz zerdeçal

Uygulama:

Saç beyazlamasına doğal çözüm arayanlar için bu sade kür hem yapım kolaylığı hem malzemelerinin basit olması nedeniyle çok uygundur.

Zerdeçal saç beyazlaması çözümlerinden biridir.

Zerdeçalda bulunan mineraller, saçın kendi rengini uzun süre koruma konusunda etkilidir.

Zerdeçalın faydasını saçlarınızda görmek için tüm malzemeleri 10 dakika kadar kaynatıp demlenmesini sağlayın.

Duş sonrasında durulama suyu olarak kullanacağınız etkili su, düzenli uygulama gerektirmektedir.

Ayda 2 defa kullanmanızı ve bu kürü alışkanlık haline getirmenizi tavsiye ederiz.

Saçlarda oluşan aklaşmayı önlemenin yollarından biri olan zerdeçallı su, sizi daha genç gösterecektir.

6) Lavanta Yağı ve Patates Kabuğu Maskesi

Malzemeler:

3 adet patates kabuğu

Lavanta yağı

Uygulama:

Patates kabuklarını bir tencere alıp kaynatma ile işleme başlayabilirsiniz.

10 dakika kadar kaynayan suyun altını kapatın ve iyice soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra tencerenin içinden kabukları alın ve sadece suyun kalmasını sağlayın.

Patates kokusu size biraz rahatsız edici geliyorsa; birkaç damla lavanta yağı damlatmanızı önereceğiz.

Soğuyan patates kabuğu suyunu saçlarıza yedirin ve dilerseniz bir bone yardımı ile saçlarınızı sarın.

Bu suyun uzun bir süre saçlarınızda kalması gerekiyor. Eğer vaktiniz yoksa 2 saat kadar bekletebilirsiniz.

Patates suyunda yer alan vitamin ve mineraller, saç derisi tarafından iyi derecede emildikten sonra sık aralıklar ile düzenli olarak uygulamanızı öneririz.

İlk uygulamada sonuç alamayacaksınız; fakat birkaç uygulama sonrasında saç renginizdeki keskinliği ve doğallığı fark edeceksiniz.

Lavantalı, saç beyazlamasına çözüm bitkisel kürü sayesinde saçlarınızın beslenmesini ve mis gibi kokmasını da sağlayabilirsiniz.

Saç beyazlamasına iyi gelen yağlar

Karasakız.

Sıcak yağlar (katran)

Keçiboynuzu yağı

Çörek otu yağı

Ban otu yağı

Yabani zeytinyağı

Saç Beyazlamasına Ne İyi Gelir?

Ceviz Kabuğu Özlü Kür.

Soğan, Sarımsak Özlü Kür.

Isırgan Yaprağı, Çam Terebentin Özlü Kür.

Yoğurt ve Çörek Otu Karışımı

Papatya ve Toz Zerdeçal Kürü

Lavanta Yağı ve Patates Kabuğu Maskesi.

Saç Beyazlaması Nasıl Önlenir?

Doğallığı seviyorsanız ve saç renginizi uzun süre korumak istiyorsanız; bazı uzman görüşlerinden faydalanmanızı önereceğiz. Saç beyazlamasını önleyecek tüyoları listemizden takip edebilirsiniz.

Kimyasal ürünler içeren saç boyalarından uzak durabilirsiniz.

Saç bakım yağlarından faydalanabilirsiniz. Badem yağı, Hindistan cevizi yağı vb.

Saç beyazlamasına çözüm Hindistan cevizi yağı gibi besleyici içerikler sayesinde saç teli kalitesi artar.

Protein içeren gıdalar ile beslenmelisiniz. Sağlıklı beslenme şart!

Saç beyazlamasına en iyi çözüm tabii ki stressiz bir hayattır!

Stresten mümkün olduğunca uzak kalmalısınız. Ani travmalar saçlarınızı da etkiliyor.

Aktif olmaya ve düzenli spor yapmaya çalışın. Spor hayatın her alanında etkili!

Saçların ürettiği doğal yağ, bazı kimyasal ürünlerden daha faydalıdır. Saçlarınıza zarar veren ve kurutan ürünlerden uzak durmalısınız. Saç tipinizi iyi tanımalısınız.

Deniz ve süt ürünleri ile öğünler geçirmelisiniz. Vitamin eksikliği yaşayanların saçları daha erken ve hızlı derecede beyazlar.

Şems Aslan’dan saç beyazlamasına çözüm olarak sunulan kürün içinde incir, su ve kalanchoe bitkisi bulunmaktadır. Saç beyazlamasının önünü kesmek için bu seçeneği de değerlendirebilirsiniz.

Unutmayın yaşınız ilerledikçe saçınızın beyazlaması başlayacaktır. Verilen tavsiyeler ile saçların beyazlama hızını yavaşlatabilirsiniz. Saç beyazlaması kaçınılmaz son!

Saç Beyazlaması Neden Olur?

Hemen hemen birçok kişide yaşanan saç beyazlaması genetik faktörlerden dolayı görüldüğü gibi belirli bir yaştan sonra da meydana gelebilir. Saç beyazlamasına neden olan etkenleri incelediğimizde, listedeki detaylar dikkat çekecektir:

Stres ve üzüntü

Hipofiz bezinde oluşan bozukluk

Yaşa bağlı pigment azalması

Kansızlık problemi

Werner Sendromu – erken yaşlanma hastalığı

Poliosis – bir bölgenin beyazlaması

Kalsiyum eksikliği

Alkol ve sigara kullanımı

Yoğun ultraviyole ışınlarına maruz kalma

Obezite

Saç Beyazlaması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Saç beyazlama problemi medikal şekilde çözülebilir. Bunun için PRP tedavisi istenmektedir. PRP tedavisinin saç beyazlamasına olan etkisini biraz daha açalım istiyoruz:

PRP tedavisi uygulanan kişilerin kendi kanından kök hücre alınır.

Alınan kök hücreler saç hücrelerine verilir.

Saç kökünde gerçekleşen keratin ve melanin üretimi sayesinde, saçların beyazlaması önlenir.

Bu işlem ile saçların vitamin ve mineral desteği de sağlanır.

Uzman yardımı ile yapılan PRP tedavisi, kişiden kişiye farklı seanslarda bitmektedir. Saçlarda oluşan beyazlığın dağılımına göre seans sayısı değişkenlik gösterebilir.

Saç beyazlamasına tıbbi çareler istiyorsanız özel kliniklerden ve hastanelerden destek alabilirsiniz.