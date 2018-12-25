Sabri Ülker Vakfı’ndan sağlıklı yaşam önerileri

Sabri Ülker Vakfı, kendisine daha sağlıklı olmak, vücudunu dengede tutabilmek ve hem düşünsel hem de fiziksel olarak daha aktif olabilmek gibi hedefler belirleyenlere tavsiyelerde bulunuyor. Vakıf, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlere hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için bir yol haritası niteliği taşıyan öneriler ile sağlık ve yaşam tarzını gözden geçirmeyi öneriyor. Vakfı hazırlamış olduğu yetişkinlerin beslenme ve fiziksel aktivite durumlarını değerlendirmelerine olanak sağlayan ve aynı zamanda beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzına göre şeker, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini de değerlendiren ‘Dengeli Beslenme Testi’ne https://sabriulkerfoundation.org/tr/BeslenmeTesti adresinden ulaşmak mümkün.