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Spor Sabri Çelik yeniden MHK başkanı oldu
Spor

Sabri Çelik yeniden MHK başkanı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevine Sabri Çelik'i getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 09:51:00 -
Sabri Çelik yeniden MHK başkanı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi. Geçtiğimiz yıllarda 3 farklı dönemde Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Sabri Çelik, yeniden göreve geldi.

Çelik'in başkan olduğu kurulda şu isimler yer aldı.

1. Sabri Çelik

2. Murat Ilgaz

3. Aynur Aysun Akar

4. Baki Tuncay Akkın

5. Ahmet İbanoğlu

6. Aytekin Durmaz

7. Recep Sürhat Müniroğlu

8. İsmail Köse

9. Bülent Gökçü

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