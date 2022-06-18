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Gündem Sabotajlar bitmek bilmiyor: 50 dönümlük buğday tarlası yok oldu!
Gündem

Sabotajlar bitmek bilmiyor: 50 dönümlük buğday tarlası yok oldu!

Bursa’da bir buğday tarlasında yangın çıktı. Tarla alev alev yanarken, büyük bir kısmı küle döndü. Öte yandan her gün yeni bir buğday tarlası yangını çıkarken uzmanlar sabotajlar konusunda yetkilileri uyarıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 19:57:00 - 2022-06-18 19:58:36

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde bulunan bir buğday tarlasında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Bursa Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 50 dönümlük buğday ekili tarla küle döndü. Ekipler yangını kontrol altına alarak, çevreye sıçramasına engel oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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