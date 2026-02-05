Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Avrupa havacılık sektöründe rekor bir başarıya imza attı. ACI Europe tarafından yayımlanan "2025 Havalimanı Trafik Raporu" sonuçlarına göre İSG, dünya çapındaki dev rakiplerini geride bırakarak yolcu artış hızında liderliği göğüsledi.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE BİR TÜRK YILDIZI

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen'in 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren "major havalimanları" kategorisinde en yüksek büyüme oranını yakaladığı belirtildi. 2025 yılı verilerine göre havalimanının yolcu trafiği, bir önceki yıla oranla yüzde 16,7'lik dev bir artış gösterdi. Bu ivmeyle birlikte toplam yolcu sayısı 48,41 milyon kişiye ulaşarak tarihi bir eşiği daha aşmış oldu.

HEDEF DAHA BÜYÜK REKORLAR

HEAŞ’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan kutlama mesajında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Avrupa'nın yükselen yıldızı olmaya devam ettiği vurgulandı. Havacılık uzmanları, bu başarının İstanbul'un küresel bir aktarma merkezi olma vizyonunu güçlendirdiğini ifade ediyor. İSG'nin sağladığı bu yüksek trafik artışı, operasyonel verimlilik ve artan destinasyon sayısı ile doğrudan ilişkilendiriliyor.