  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya İran ilişkileri gergindi koptu! Erakçi’den Başbakan Merz’e rest! Gazze’nin Direnişi Dünyayı Titretti! ABD’li Vatandaştan Tarihi İtiraf: "Bizi Siz Özgürleştirdiniz!" Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü Türkiye'nin başarısını kabul eden Yunanistan'dan açıklama: ABD bir tercih yapmalı Trump: İran korkudan masaya oturmak istiyor Epstein skandalını aklama telaşı! FETÖ’nün parlattığı Gürkaynak’tan kirli kıyas İsrail'den skandal 'işgal' çağrısı: Muhalif Gantz, diplomasiyi çöpe attı, yeni bir katliamın fitilini ateşledi Yunanistan'ı sarsan casusluk! Ordu teyakkuza geçti Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi “Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz” Erdoğan böyle seslenmişti
Seyahat Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu
Seyahat

Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) verilerine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025 yılında yolcu trafiğini yüzde 16,7 artırarak "major havalimanları" kategorisinde Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Avrupa havacılık sektöründe rekor bir başarıya imza attı. ACI Europe tarafından yayımlanan "2025 Havalimanı Trafik Raporu" sonuçlarına göre İSG, dünya çapındaki dev rakiplerini geride bırakarak yolcu artış hızında liderliği göğüsledi.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE BİR TÜRK YILDIZI

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen'in 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren "major havalimanları" kategorisinde en yüksek büyüme oranını yakaladığı belirtildi. 2025 yılı verilerine göre havalimanının yolcu trafiği, bir önceki yıla oranla yüzde 16,7'lik dev bir artış gösterdi. Bu ivmeyle birlikte toplam yolcu sayısı 48,41 milyon kişiye ulaşarak tarihi bir eşiği daha aşmış oldu.

HEDEF DAHA BÜYÜK REKORLAR

HEAŞ’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan kutlama mesajında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Avrupa'nın yükselen yıldızı olmaya devam ettiği vurgulandı. Havacılık uzmanları, bu başarının İstanbul'un küresel bir aktarma merkezi olma vizyonunu güçlendirdiğini ifade ediyor. İSG'nin sağladığı bu yüksek trafik artışı, operasyonel verimlilik ve artan destinasyon sayısı ile doğrudan ilişkilendiriliyor.

270 uçak aynı anda park edecek: Dev havalimanı geliyor
270 uçak aynı anda park edecek: Dev havalimanı geliyor

Dünya

270 uçak aynı anda park edecek: Dev havalimanı geliyor

Dev havalimanı yeniden satışta: İlk ihalede alıcı çıkmadı, fiyat yarıya düşürüldü
Dev havalimanı yeniden satışta: İlk ihalede alıcı çıkmadı, fiyat yarıya düşürüldü

Dünya

Dev havalimanı yeniden satışta: İlk ihalede alıcı çıkmadı, fiyat yarıya düşürüldü

Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz
Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz

Gündem

Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz

Savunma sanayisinde dev işbirliği: ASELSAN ve Excalibur Avrupa için güçlerini birleştirdi
Savunma sanayisinde dev işbirliği: ASELSAN ve Excalibur Avrupa için güçlerini birleştirdi

Teknoloji

Savunma sanayisinde dev işbirliği: ASELSAN ve Excalibur Avrupa için güçlerini birleştirdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23