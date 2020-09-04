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Aktüel Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi
Aktüel

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:52:43 -
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Necip Çakmak, terminal binası ve apron bölgesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, terminal içinde yer alan chek-in kontuarları, yolcu bekleme bölgeleri, yeme içme alanları ve bagaj alım bölgelerinin yanı sıra gelen yolcu katı ve uçağa yolcu taşınmasını gerçekleştiren cobus araçlarında da incelemeler yapıldı.

Vali Yardımcısı Çakmak, denetim esnasında maske takmayan yolcuları ikaz ederken, terminal içindeki bazı işletmelere de sosyal mesafe kuralı uyarısı yaptı.

Çakmak'a denetimleri sırasında emniyet görevlilerinin yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin Operasyon Direktörü Göksu Güney de eşlik etti.


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