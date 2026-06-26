Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri

Yaz mevsimi eskiden uzun günler ve geç saatlere kadar süren akşamlarla özdeşleşirdi. Ancak artık yaz, gece saat 02.00'de sıcaktan uyanıp üzerindeki örtüyü atan, tavana bakarak uykuya dalmaya çalışan insanlar için de zorlu bir döneme dönüştü. Araştırmalar da aşırı sıcakların uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Uyku danışmanı Dr. Allie Hare, "Uyku sırasında aşırı ısınmak, uyku kalitesini ve süresini önemli ölçüde azaltabilir. Özellikle gece fazla sıcak olmak, dinlenmiş uyanmamızı sağlayan derin uyku evresini azaltabiliyor" dedi. Uzmanlara göre, sekiz saat uyunmasına rağmen sabah yorgun uyanılmasının nedenlerinden biri de yatak odasındaki yüksek sıcaklık olabilir. İşte yaz gecelerinde daha rahat uyuyabilmek için önerilen 9 yöntem: