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Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri

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Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri

Yüksek sıcaklıklar, gece boyunca uykuya dalmayı ve kesintisiz dinlenmeyi zorlaştırabiliyor. Uzmanların önerdiği 9 basit yöntem, sıcak havalarda daha serin ve rahat bir uyku çekmeye yardımcı olabilir.

#1
Foto - Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri

Yaz mevsimi eskiden uzun günler ve geç saatlere kadar süren akşamlarla özdeşleşirdi. Ancak artık yaz, gece saat 02.00'de sıcaktan uyanıp üzerindeki örtüyü atan, tavana bakarak uykuya dalmaya çalışan insanlar için de zorlu bir döneme dönüştü. Araştırmalar da aşırı sıcakların uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Uyku danışmanı Dr. Allie Hare, "Uyku sırasında aşırı ısınmak, uyku kalitesini ve süresini önemli ölçüde azaltabilir. Özellikle gece fazla sıcak olmak, dinlenmiş uyanmamızı sağlayan derin uyku evresini azaltabiliyor" dedi. Uzmanlara göre, sekiz saat uyunmasına rağmen sabah yorgun uyanılmasının nedenlerinden biri de yatak odasındaki yüksek sıcaklık olabilir. İşte yaz gecelerinde daha rahat uyuyabilmek için önerilen 9 yöntem:

#2
Foto - Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri

1. AYAKLARINIZI SERİN TUTUN: Yatmadan yaklaşık 10 dakika önce hafif nemli bir çift çorabı dondurucuya koyun ve uyurken giyin. Ayaklar, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemli rol oynadığı için serin tutulmaları, vücudun uykuya hazırlanmasına yardımcı oluyor. 2. YILDIZ POZİSYONUNDA UYUYUN: Yatakta kollarınızı ve bacaklarınızı açarak uyumak, vücudun etrafındaki hava dolaşımını artırıyor. Yan yatmak da sırt bölgesindeki ısının daha kolay dağılmasını sağlayabiliyor.

#3
Foto - Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri

3. AKDENİZ TİPİ BESLENMEYİ TERCİH EDİN: Uzmanlara göre beslenme alışkanlıkları, özellikle yaz aylarında uyku kalitesini etkiliyor. Dr. Hare, lif oranı düşük, doymuş yağ ve şeker açısından zengin beslenmenin uykuyu daha hafif ve daha az dinlendirici hale getirebildiğini belirtiyor. Araştırmalar ise sebze, baklagil, balık ve sağlıklı yağların ağırlıklı olduğu Akdeniz diyetinin daha uzun ve kaliteli uyku ile ilişkili olduğunu gösteriyor. 4. DOĞAL VE NEFES ALABİLEN KUMAŞLAR KULLANIN: Sentetik çarşaflar ve kalın yatak örtüleri yerine pamuk veya bambu gibi doğal malzemeler tercih edin. Bu kumaşlar hava akışını artırarak gece boyunca hissedilen bunaltıcı sıcaklığın azalmasına yardımcı oluyor.

#4
Foto - Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri

5. GÜN BOYUNCA YETERLİ SU TÜKETİN: Yeterli sıvı alımı, vücudun gece boyunca sıcaklığını düzenlemesine destek oluyor. Uzmanlar, yatmadan hemen önce aşırı miktarda su içmek yerine gün boyunca düzenli su tüketilmesini öneriyor. Böylece gece sık sık tuvalete kalkma ihtimali de azalıyor. 6. ILIK BİR DUŞ ALIN: Soğuk duş ilk bakışta daha mantıklı görünse de Dr. Hare, yatmadan yaklaşık bir saat önce ılık duş alınmasını tavsiye ediyor. Hare, "Ilık duş, ciltteki kan damarlarının genişlemesini sağlar. Duştan çıktıktan sonra vücut ısıyı daha etkili şekilde dışarı atabilir ve bu da serinlemeye yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri

7. ODANIZIN SICAKLIĞINI KONTROL ALTINDA TUTUN: Gündüz saatlerinde perdeleri kapalı tutarak güneş ışığının odayı aşırı ısıtmasını önleyin. Güneş battıktan sonra ise pencereleri açarak serin havanın odada dolaşmasını sağlayın. 8. SICAKLIĞI ARTIRAN ALIŞKANLIKLARDAN KAÇININ: Ağır yemekler, alkol tüketimi ve gece geç saatlerde yapılan yoğun egzersizler vücut sıcaklığını yükselterek uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Uzmanlar, akşam hafif öğünler tüketilmesini, alkolün sınırlandırılmasını ve egzersizin sabah saatlerine alınmasını öneriyor. 9. SERİNLETİCİ UYKU ÜRÜNLERİNİ DEĞERLENDİRİN: Serinletici özelliklere sahip yataklar, yastıklar ve yatak pedleri, gece boyunca vücut ısısını emip dağıtacak şekilde tasarlanıyor. Uzmanlara göre sıcak nedeniyle sık sık uyanan kişiler için bu tür ürünler uzun vadeli bir çözüm sunabilir.

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