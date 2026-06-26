Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri

3. AKDENİZ TİPİ BESLENMEYİ TERCİH EDİN: Uzmanlara göre beslenme alışkanlıkları, özellikle yaz aylarında uyku kalitesini etkiliyor. Dr. Hare, lif oranı düşük, doymuş yağ ve şeker açısından zengin beslenmenin uykuyu daha hafif ve daha az dinlendirici hale getirebildiğini belirtiyor. Araştırmalar ise sebze, baklagil, balık ve sağlıklı yağların ağırlıklı olduğu Akdeniz diyetinin daha uzun ve kaliteli uyku ile ilişkili olduğunu gösteriyor. 4. DOĞAL VE NEFES ALABİLEN KUMAŞLAR KULLANIN: Sentetik çarşaflar ve kalın yatak örtüleri yerine pamuk veya bambu gibi doğal malzemeler tercih edin. Bu kumaşlar hava akışını artırarak gece boyunca hissedilen bunaltıcı sıcaklığın azalmasına yardımcı oluyor.