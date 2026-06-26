  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemiler ne durumda! Bakan Uraloğlu, açıkladı Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı 26-28 Haziran 2026 tarihinde gıda ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar! Tarım Kredi'de hafta sonuna özel dev indirim Suyun çift kimliği: Yapay zeka ile iki farklı sıvı formu ilk kez kanıtlandı 27 - 30 Haziran 2026 Şok aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı Doktorlar ve mühendisler kaçıyor: Tersine göç... Büyük krize yol açtı, bunu kimse bilmiyor Milyonlarca yılın sırrı ortaya çıktı: Dünya’nın ilk kıtalarını asteroitler engellemiş! Bilinmeyen gerçeği...
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
27 - 30 Haziran 2026 Şok aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

27 - 30 Haziran 2026 Şok aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı

ŞOK 27 - 30 Haziran 2026 Aktüel Ürünler kataloğu yayımlandı.

#1
Foto - 27 - 30 Haziran 2026 Şok aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı

İşte Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK marketin aktüel kataloğu...

#2
Foto - 27 - 30 Haziran 2026 Şok aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı

Paşabahçe Kuvars Fincan/Kupa 2'li 100 TL Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 3'lü 199 TL Borcam Yuvarlak Tepsi 299 TL Paşabahçe Otto Meşrubat Bardağı 6'lı 169 TL Madlen Tatlı Tabağı 2'li 249 TL Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 365 cc 219 TL Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 270 cc 199 TL Paşabahçe Otto Su Bardağı 6'lı 149 TL Hascevher Çelik Cezve Seti 4 Parça 649 TL Emaye Çaydanlık 899 TL Star Termos Cam Termos 1,5 L 349 TL Relax Çelik Termos 2 L 499 TL Cambu Diamond Borosilikat Cam Bardak 4'lü 199 TL Rakle Desenli Ayaklı Tatlı/Dondurma Kasesi 3'lü 349 TL Motto Cam Kupa 100 TL Cam Meyve Çerezlik 75 TL Silikon Çikolata ve Buz Kalıbı Çeşitleri 75 TL Piknik Sepeti 25 L 249 TL Masa Örtüsü Pötikare 140x140 cm 100 TL Mutfak Tezgah Önü Matı 45x118 cm 249 TL Sandalye Minderi 40x40 cm 75 TL

#3
Foto - 27 - 30 Haziran 2026 Şok aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı

Champions 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 4.990 TL Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 349 TL Roza Ağlayan Bebek 599 TL Rookie Işıklı Paten Mavi/Pembe 799 TL Pufu Toys Pelüş Tırtıl 55 CM 299 TL Hot Wheels XLarge Araba 1:43 349 TL Matchbox 5'li Arabalar 1:64 549 TL Gokidy Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 699 TL Gokidy Su Atar 149 TL Enchantimals Popüler Karakter Bebekler 399 TL Sürtmeli Dino İş Makineleri 149 TL Gokidy Sesli Piyano Matı 399 TL Gokidy Otomatik Su Atar 599 TL Spor Model Çek Bırak Araba 1:43 119 TL

#4
Foto - 27 - 30 Haziran 2026 Şok aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı

Zwilling 651200050 Pro 5'li Çelik Tencere Seti 16.999 TL Zwilling 666700000 Focus 9 Parça Çelik Tencere Seti 9.999 TL Zwilling 662200020 Essence 5'li Çelik Tencere Seti 14.999 TL Zwilling 650600020 Quadro 5'li Çelik Tencere Seti 14.999 TL

#5
Foto - 27 - 30 Haziran 2026 Şok aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı

Samsung WW90CGC04DABAH 9 KG Çamaşır Makinesi Siyah 25.999 TL Samsung RT47CG6636WW No Frost Buzdolabı 30.499 TL Samsung DW60DG540FSR 4 Programlı Bulaşık Makinesi 19.499 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 103 kişi tutuklandı
Gündem

NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 103 kişi tutuklandı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 209 şüpheliden 103'ü tutuklandı. ..
Aşırı sıcaklar İngiltere’yi yaktı!
Dünya

Aşırı sıcaklar İngiltere’yi yaktı!

İngiltere’de aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm verilirken, Derbyshire bölgesindeki fundalık ve ormanlık alanda yangın çıktı...
‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı
Gündem

‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasında ‘polis parmağı’ olduğunu iddia eden gazeteci ..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 57. duruşması sona erdi.
Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!
Gündem

Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen feci deprem felaketlerinin ardından, Türkiye her zamanki gibi mazlumun ve dostların..
Camide minareye yer kalmayınca duvara resmini çizdiler
Gündem

Camide minareye yer kalmayınca duvara resmini çizdiler

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi’nde bulunan Mustafa Akal Camii, sıra dışı minaresiyle Türkiye’nin günd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23