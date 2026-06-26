27 - 30 Haziran 2026 Şok aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı
ŞOK 27 - 30 Haziran 2026 Aktüel Ürünler kataloğu yayımlandı.
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ŞOK 27 - 30 Haziran 2026 Aktüel Ürünler kataloğu yayımlandı.
İşte Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK marketin aktüel kataloğu...
Paşabahçe Kuvars Fincan/Kupa 2'li 100 TL Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 3'lü 199 TL Borcam Yuvarlak Tepsi 299 TL Paşabahçe Otto Meşrubat Bardağı 6'lı 169 TL Madlen Tatlı Tabağı 2'li 249 TL Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 365 cc 219 TL Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 270 cc 199 TL Paşabahçe Otto Su Bardağı 6'lı 149 TL Hascevher Çelik Cezve Seti 4 Parça 649 TL Emaye Çaydanlık 899 TL Star Termos Cam Termos 1,5 L 349 TL Relax Çelik Termos 2 L 499 TL Cambu Diamond Borosilikat Cam Bardak 4'lü 199 TL Rakle Desenli Ayaklı Tatlı/Dondurma Kasesi 3'lü 349 TL Motto Cam Kupa 100 TL Cam Meyve Çerezlik 75 TL Silikon Çikolata ve Buz Kalıbı Çeşitleri 75 TL Piknik Sepeti 25 L 249 TL Masa Örtüsü Pötikare 140x140 cm 100 TL Mutfak Tezgah Önü Matı 45x118 cm 249 TL Sandalye Minderi 40x40 cm 75 TL
Champions 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 4.990 TL Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 349 TL Roza Ağlayan Bebek 599 TL Rookie Işıklı Paten Mavi/Pembe 799 TL Pufu Toys Pelüş Tırtıl 55 CM 299 TL Hot Wheels XLarge Araba 1:43 349 TL Matchbox 5'li Arabalar 1:64 549 TL Gokidy Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 699 TL Gokidy Su Atar 149 TL Enchantimals Popüler Karakter Bebekler 399 TL Sürtmeli Dino İş Makineleri 149 TL Gokidy Sesli Piyano Matı 399 TL Gokidy Otomatik Su Atar 599 TL Spor Model Çek Bırak Araba 1:43 119 TL
Zwilling 651200050 Pro 5'li Çelik Tencere Seti 16.999 TL Zwilling 666700000 Focus 9 Parça Çelik Tencere Seti 9.999 TL Zwilling 662200020 Essence 5'li Çelik Tencere Seti 14.999 TL Zwilling 650600020 Quadro 5'li Çelik Tencere Seti 14.999 TL
Samsung WW90CGC04DABAH 9 KG Çamaşır Makinesi Siyah 25.999 TL Samsung RT47CG6636WW No Frost Buzdolabı 30.499 TL Samsung DW60DG540FSR 4 Programlı Bulaşık Makinesi 19.499 TL
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