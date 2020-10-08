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Aktüel Sabiha Gökçen Havalimanı 4 ayda 5,3 milyon yolcu ağırladı
Aktüel

Sabiha Gökçen Havalimanı 4 ayda 5,3 milyon yolcu ağırladı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:38:33 -
Sabiha Gökçen Havalimanı 4 ayda 5,3 milyon yolcu ağırladı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında nisan ve mayıs aylarında kapalı kalan, 1 Haziran’da yeniden uçuşlara açılan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 4 ayda 5,3 milyon yolcu seyahat etti.

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen önlemler ve bu önlemlerin titizlikle uygulanmasıyla hava yolu taşımacılığına olan ilgi artmaya devam ediyor.

Seyahat için hava yolunu tercih edenlerin sayısındaki artış Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin açıkladığı eylül ayı yolcu rakamlarına da yansıdı.

Açıklanan rakamlara göre, eylül ayında 1 milyon 791 bin 318 yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, böylece uçuşların yeniden başladığı 1 Haziran'dan bu yana 4 ayda toplam 5 milyon 346 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, haziran ayında 514 bin, temmuz ayında 1 milyon 226 bin 724, ağustosta 1 milyon 813 bin 913 ve eylülde de 1 milyon 791 bin 318 yolcunun tercihi oldu. 2020 yılının ilk 9 ayında ise havalimanını toplam 12 milyon 399 bin 152 yolcu kullandı.

Bu yıl eylül ayındaki yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azalırken, ilk 9 aylık toplam yolcu sayısında bu oran yüzde 53 oldu.

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