Sabancı'da stratejik dönüşümün yol haritası net! Cenk Alper ile daha kararlı ve atak dönem başladı

İlk çeyrekte başarılı bir performans ortaya koyan, 4,3 milyar lira satış hasılatı ve 1,06 milyar TL net kâr açıklayan Sabancı Holding’de Mehmet Göçmen’den boşalan Üst Yönetici (CEO) koltuğuna Cenk Alper’in oturmasıyla topluluğun her alanda atılım yapacağı; dev projeleri devreye alacağı öngörülüyor.

Bayrak ileri taşınacak

Alper’in ilk üç ayda elde edilen başarıyı daha da ileri taşıyacağı tahmin ediliyor. Alper’in kariyer hayatı ve deneyimi de bu tahmini güçlendiriyor.

Nitekim Alper, Sabancı Sanayi Grubu Başkanlığı görevini yürüttüğü 2017-2019 döneminde önemli satın almalara imza attı. Bu dönemde Kordsa, 181 milyon dolar yatırımla ABD’li Axiom Materials’ı bünyesine dahil ederek havacılık endüstrisinde seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konumuna geldi. Alper, Brisa’nın 300 milyon dolar yatırım yaparak, Aksaray’da akıllı fabrika açmasında da önemli rol oynadı. Robotlarla dolu bu fabrikadan 700 aile ekmek yiyor. Dinamik ve atak bir yönetici olan Alper, Sabancı’nın fabrikalarını büyütmek için önemli girişimlerde bulundu. Üretimi ve ihracatı arttırmak, inovatif ürünler ortaya koymak amacıyla İzmit’e yatırım yağdırdı. Bu stratejik yatırımlar dünyadan ve Türkiye’den övgü aldı.

Yerli üretime odaklanacak

Üretime ve ihracata büyük önem veren Cenk Alper, her ortamda “Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzla katma değerli ürünlere odaklanıyoruz. Bu anlamda Brisa’nın Aksaray’da yer alan akıllı fabrikası iyi bir örnek. Bu fabrikayla Endüstri 4.0 için önemli bir adım atıldı” ifadelerini kullanıyor.

Çiçeği burnunda CEO Alper’e Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da güven duyuyor. Sabancı, Alper’in deneyimi, inovatif yönü ve vizyonuyla devam eden holdingin stratejik dönüşüm yolculuğuna önderlik edeceğini dile getiriyor Sabancı, “Alper’in topluluğumuzu daha da ileriye taşımaya devam edeceği kanısındayız” diyor.

Başarılı bir grafik çizerek ayrıldı

2017’den bu yana CEO’luk görevini hakkıyla ifa eden Mehmet Göçmen’in idaresinde Sabancı Holding, dengeli bir şekilde büyümüş; mali yapısını kuvvetlendirmişti. Ekonomik dalgalanmalara rağmen holdingde önemli yatırımları hayata geçirmişti. Göçmen, zamanında Çimsa İspanyol beyaz çimento fabrikası Bunol’u 180 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Mehmet Göçmen, Sabancı Çimento Grup Başkanı ve Enerji Grup Başkanı olarak da başarılı bir grafik çizmişti.