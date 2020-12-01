Sabancı Vakfı'ndan işitme engelli çocuklar için "e-kitap" projesi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'nın desteklediği "e-kitap" projesiyle "Keloğlan" hikayesi tüm dünyada sağır çocuklarla buluşuyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakfın "Hibe Programları" kapsamında destek verdiği, Türkiye İşitme Engelliler Derneği tarafından yürütülen "Türk İşaret Dili Kullanan Sağır Çocuklar İçin İkidilli Okuma Gelişimi Uygulamaları" projesi, 4 yaş üstü sağır çocukların dil ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için "Keloğlan Gemi Mühendisi" adlı e-kitap uygulamasını hayata geçirdi.

2019 yılından bu yana Sabancı Vakfı desteğiyle sürdürülen proje ile sağır çocukların okuma becerilerinin, dil ve bilişsel gelişmelerinin duyan akranlarıyla aynı düzeye erişmesi amaçlanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi ve dünyada işitme dili ile eğitim veren ilk üniversite olan Gallaudet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje, 4 yaş üstü sağır çocukların iki dilli, etkileşimli, elektronik öykü kitabı uygulamasını ücretsiz olarak sunuyor.





- "Keloğlan ile tüm dünyaya bir masal hediye ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı Hibe Programları ile kadın, genç ve engelli bireyler hedef kitleleriyle çalışan, toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak projeleri desteklediklerini bildirdi.

Bu projenin de işitme engelli çocukların eğitime erişimde ve toplumsal hayata katılımda yaşadığı bir sorunu temel aldığını belirten Safkan, şunları kaydetti:

"İşitme engelli çocuklar için işaret dilinin yanı sıra kelimelerinin yazılı ve görsel olarak karşılığını görebilecekleri bütünsel materyal eksikliğini karşılamak üzere yola çıkıldı. Sabancı Vakfı olarak, dünyada sadece işaret dili ile eğitim veren ilk kurum olan Gallaudet Üniversitesi ile Türkiye İşitme Engelliler Derneği'ni bir araya getirdik ve Boğaziçi Üniversitesi'nin de katkısıyla proje hayata geçmiş oldu. Ne mutlu bize ki bu projenin temellerinin atılmasına vesile olduk. Proje kapsamında ilk aşamada uluslararası bir hikaye Türkçeye ve Türk işaret diline çevrildi. Böylece yurt dışında etkisini kanıtlamış bir model Türkiye'de de kullanılmaya başlandı.

Bu projeyi daha özel kılan bir başka gelişme ise kültürümüzün sembolik karakterlerinden biri olan Keloğlan'dan uyarlanan bir hikayenin Türk işaret dili, Amerikan işaret dili ve İngilizceye çevrilmesi oldu. Böylece Türkiye'den bir masal kahramanımız olan Keloğlan ile tüm dünyaya bir masal hediye ediyoruz."