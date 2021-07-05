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Ekonomi Sabancı Üniversitesi’nin mezunları sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı
Ekonomi

Sabancı Üniversitesi’nin mezunları sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı

Sabancı Üniversitesi’nin 19. dönem lisans ve 22. dönem lisansüstü mezuniyet töreni üniversitenin kampüsünde fiziksel olarak gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 12:19:00 -
Sabancı Üniversitesi’nin mezunları sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı

2021 mezuniyet töreninin onur konuşmacıları olan BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, mezuniyete video mesajla katıldı. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, mezunların pandemi sonrasındaki dünyaya Sabancı Üniversitesi’nde aldıkları eğitimle hazır bir şekilde başlayacağını aktardı. Sabancı, “Bu zorlu şartların üstesinden geleceğinize inancım sonsuz. Sizler, yeni dünyanın yeni sorunlarına çözüm üreten ve topluma katkı sağlayan liderler olacaksınız” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Uğur Şahin de Sabancı Üniversitesi mezunlarını diplomaları için tebrik ederek şunları söyledi: “Hayatta çok küçük şeyler, çok büyük şeylere vesile olabilir. Tevazu gösterin, merakınızı yitirmeyin, inandıklarınızdan taviz vermeyin. Ben kendim için hep bunu dilemişimdir. Şimdi ise mezun olduğunuz ve hayatınıza yeni bir sayfa açtığınız bu günde aynısını sizler için diliyorum.” Dr. Özlem Türeci ise “Sabancı Üniversitesi’nde son birkaç yılda edindiğiniz beceriler sizi geleceğe taşıyacak, bilimde ve toplumda bir etki yaratabilmeniz için sizlere destek olacak’’ dedi. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ise gerek eğitim programlarının kalitesi ve özgünlüğü gerekse bilim dünyasına yapılan katkıları simgeleyen araştırma çıktıları ile Sabancı Üniversitesi’nin ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olduğunu belirtti. Törenin başlangıcında başta “onur konuşmacıları” olarak mezunlara mesajlarını ileten Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile tüm sağlık çalışanları, salgın sürecinde topluma yapmış oldukları katkılardan dolayı tüm mezunlar tarafından ayakta alkışlandı.

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