Sabahtan bu yana 49 Müslümanın naaşı çıkarıldı
İşgal ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 49 Filistinlinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.
İşgal ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 49 Filistinlinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.
Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman Yetkilisi Muhammed el-Muğayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı altındaki bölgede ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları aktardı.
"Sabahtan bu yana 49 Filistinlinin naaşı çıkarıldı" bilgisini paylaşan Muğayr, söz konusu cenazelerin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ayn Calut Apartmanları, Hamed kenti ve Refah kentinin batısındaki bölgelerden olduğunu kaydetti.
"Filistinliler, İsrail işgal güçleri tarafından, hava saldırıları, topçu atışları ya da karadan açılan ateşler sonucu şehit oluyor" diyen Muğayr, ekiplerinin işgal ordusunun yıkım ve saldırılardan sonra Han Yunus'tan çekildiği bölgelerde evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "5 katliam" gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 69 Filistinlinin daha şehit edildiğini, 212 Filistinlinin yaralandığı duyurmuştu.
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Kaynak: AA