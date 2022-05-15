Sabahat Akkiraz da Atatürk reklamına başladı! Akıllara zarar iddia

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Atatürk’ün adını kullanarak reklam yapan CHP’li sanatçılar listesine Sabahat Akkiraz da eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde, "2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır.'' dedikten sonra Atatürk Havalimanı’na da Millet Bahçesi inşa edileceğini söylemişti.

Pist yıkım çalışmaları başladı

Erdoğan’ın müjdelediği Millet Bahçesi hazırlıkları kapsamında, Atatürk Havalimanı’nda pist yıkım çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm engellemelere karşın 3. Havalimanı’nı açmasını hazmedemeyen muhalefet şimdi de Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı alanına Millet Bahçesi inşa edilmesini hedef alıyor.

CHP’li sanatçı Sabahat Akkiraz da Twitter hesabından akıl dışı bir paylaşımda bulundu. Akkiraz, Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım çalışmasını, toplumu provoke ederek şöyle hedef aldı:

Atatürk havalimanını yıkınca bizdeki Atatürk’ü yıktığını sanıyorsun ama buna kimsenin gücü yetmez. Söyleyeyim dedim.



