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Yerel Sabah kapora alıp akşam çalıyorlar! Aynı aracı 8 kişiye sattılar!
Yerel

Sabah kapora alıp akşam çalıyorlar! Aynı aracı 8 kişiye sattılar!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 15:04:00 -
Sabah kapora alıp akşam çalıyorlar! Aynı aracı 8 kişiye sattılar!

İkinci el araba almak isteyen Halil Ç., anlaştığı 3 kişiye kapora olarak 65 bin lira ödedi. Satıcılar aracın anahtarını verip, satış için bir gün sonrasına randevulaştı. Ancak satıcılar ikinci anahtarla arabayı çaldı. Dolandırıcıların aynı aracı 8 kişiye daha sattığı belirlendi.

İkinci el araba almak isteyen Halil Ç., anlaştığı 3 kişiye kapora olarak 65 bin lira ödedi. Satıcılar aracın anahtarını verip, satış için bir gün sonrasına randevulaştı. Ancak satıcılar ikinci anahtarla arabayı çaldı. Dolandırıcıların aynı aracı 8 kişiye daha sattığı belirlendi.

Ankara’da yaşayan Halil Ç., satın almak istediği ikinci el araç için B.K.A., G.Ç. ve E.G.A. ile anlaştı. Satış için de 65 bin lira kapora verdi. Satıcılar, aracı Halil Ç.’nin istediği yere getirip, güven vermek için de araç anahtarını kendisine teslim etti. “Aracın belgeleri yanımızda değil, araç sende kalsın, anahtarı da bu. Yarın gelip noterden satışını yaparız” diyerek ayrılan satıcılar, gece gelip ikinci anahtarla arabayı alıp kayıplara karıştı. Satış için sabah kalkıp aracı bıraktığı yere giden Halil Ç., aracın yerinde olmadığını gördü. Önce çalındığını zanneden Halil Ç., sonrasında aracının satıcılar tarafından götürüldüğünü ve dolandırıldığını anladı.

DOLANDIRICI VİCDAN YAPTI

Satıcıları telefonla defalarca arayan Halil Ç., herhangi bir cevap alamadı. Kendisine aracı satanlardan E.G.A. ise birkaç gün sonra geri arayarak, “Kusura bakma, bu işi B.K.A., G.Ç. ile birlikte yaptık. Bana bu işten 8 bin lira düştü. Bu miktarı size iade ediyorum, sizi dolandırdığım için pişmanım” dedi. Ardından da Halil Ç.’nin verdiği banka hesap numarasına söz konusu 8 bin lirayı geri gönderdi. Dolandırıcıların aynı aracı 8 kişiye daha sattığı, kapora alıp aracı teslim etmedikleri belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dolandırıldığını anlayan Halil Ç., adliyeye giderek şüphelilerden şikâyetçi oldu. Savcılık, şüpheliler hakkında dolandırıcılıktan soruşturma başlattı. Halil Ç.’nin avukatı Ali Erdem Gündoğan, “Bu da yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Önce aracı sattıyorlar, kapora alıp aynı aracı çalıp, kayıplara karışıyorlar. Bu yöntemle birçok kişiyi dolandırıyorlar” dedi.

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