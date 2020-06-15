Saatte 39 kez nefesi duran uyku apnesi hastası, ameliyatla sağlığına kavuştu

MERSİN (İHA) – Mersin’de, uyku apnesi nedeniyle saatte 39 kez nefesi duran, gece uyuyamama, yorgunluk, bitkinlik, baş ağrısı gibi şikayetleri bulunan 35 yaşındaki Seda Yaşar, dil kökü operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Mersin’de yaşayan Seda Yaşar’ın hayatı, uyku apnesi hastalığı nedeniyle uzun süredir uyku sırasında huzursuzluk, horlama, yorgunluk, baş ağrısı gibi şikayetlerle kabusa döndü. Başvurduğu bir hastaneden yapılan öneriyle solunum cihazıyla uyumaya çalışan Yaşar, cihazı kullanamayınca VM Medical Park Mersin Hastanesine başvurdu. Burada ileri tetkikleri yapılan hasta, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Soner Kadıköylü’nün yaptığı uyku apnesi cerrahi operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Seda Yaşar, “Daha önce gittiğim bir hastanede geceleri solunum cihazı kullanarak uyumamı önerdiler ancak cihazı kullanamadım. İnternet üzerinden yaptığım araştırmada Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Soner Kadıköylü’ye ulaştım. Uyku apnesi rahatsızlığım sebebiyle özel hayatımda büyük sıkıntılar çekiyordum. İşe giderken otobüste uyuyakalıp ineceğim durağı bile kaçırıyordum. Baş ağrısı sebebiyle işimde de çok sıkıntılar yaşıyordum. Soner hocamızın yaptığı ameliyat ile sağlığıma kavuştum, çok mutluyum” diye konuştu.

“Saatte 39’dan fazla sayıda nefes durması tespit edildi”

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Kadıköylü ise, “Uyku apnesi, uykuda en az 10 saniye süreli nefes durmasıdır. Tanısı uyku testi ile konuluyor. Hastamızın uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı mevcut olup saatte 39’dan fazla sayıda nefes durması tespit edildi. Bu, uyku apnesi hastalığında ciddi bir sayıdır. En uygun tedavi olan solunum cihazı kullanmaya başlayan hasta, cihazı kullanamadığı için hastanemize başvurdu. Muayenesinde de saptadığımız dil kökü yüksekliği problemi olan hastamıza dil kökü süspansiyonu operasyonu uyguladık. Dil kökü süspansiyonu operasyonu ile hastamız sağlığına kavuştu” dedi.

Dil kökü süspansiyon operasyonuyla ilgili de bilgi veren Kadıköylü, “Bu yöntemde hastanın dil kökü yüksekliği gideriliyor. Bu sayede apnelerin sayısı yüzde 50 oranında azaltılıyor” şeklinde konuştu.