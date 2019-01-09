Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

ABD'de üç saat boyunca kapı zilini yalayan adam, güvenlik kameralarına yakalandı. ABD'nin konuştuğu adamı polis yakalamak için çalışma başlattı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Salinas ilçesinde yaşan Dungan ailesinin kapı zilini 3 saat boyunca yalayan ada, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, söz konusu şahsı yakalamak için çalışma başlattığını söyledi.

Kimliği belirlendi

Şoke eden görüntüleri izleyen ev sahipleri, görüntüleri izledikten sonra durumu polise bildirdi. Salinas Polis Departmanı Sözcüsü olayla ilgili açıklama yaparak "Görüntünün çok net olmasına şaşırdık, şüphelinin kimliğini belirlemek uzun sürmedi" dedi.

33 yaşındaki Roberto Daniel Arroyo

Polis, kapı zilini yalayan şahsın 33 yaşındaki Roberto Daniel Arroyo olduğunu açıkladı ve yakalanması için arama çalışması başlatıldığını ifade etti.

Sylvia Dungan, kendisinin ve eşinin olayın gerçekleştiği saatlerde dışarda olduklarını fakat çocuklarınnın evde uyuduğu söyledi.

"Hiç kimseye zarar vermedi"

Sylvia Dungan, "Daha sonra bu görüntülere gülmeye başladım çünkü teknik olarak hiçbir şeye ve hiçkimseye zarar vermedi" dedi.

Olayın ardından aile hafta sonu boyunca zili sterilize etmek için uğraştığı bilgisi aktarıldı.