BİM'de indirim rüzgarı: 30 Ekim kataloğu yayınladı!
BİM 30 Ekim'e kadar geçerli indirim aktüel kataloğunu yayınladı. İşte öne çıkan ürünler ve kampanyalar...
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BİM 30 Ekim'e kadar geçerli indirim aktüel kataloğunu yayınladı. İşte öne çıkan ürünler ve kampanyalar...
BİM AKTÜEL 25 EKİM 2026 KATALOĞU Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 279 TL Vintage Makas Seti 249 TL Tuval 99 TL Eğlenceli Tuval ve Taş Sanatı Seti 279 TL Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti 459 TL Şövale ve Tuval Seti 199 TL Pul Şekilli Delgeç 249 TL Hobi Pens Seti 449 TL Koli Bandı 29 TL Seramik Vazo Boyama Seti 599 TL Damga Mühür Seti 279 TL
Hobi Olta Takımı 899 TL Olta Sehpası 399 TL Karbon Olta Kamışı 1.250 TL Hobi ve Balıkçı Çantası 259 TL Olta Misinası 179 TL Olta Makarası 1.790 TL Işıldak 199 TL Kafa Lambası 129 TL Balık Kavrama Aparatı 89 TL Balıkçı Pensesi 219 TL
ebby Kamp Termosu 1.790 TL Dinozora Dönüşen Robot 219 TL Şut ve Gol Oyunu 259 TL Sök Tak Oyuncak Araba 179 TL Oyuncak Metal Burunlu Tır 279 TL Oyuncak Org 699 TL Ahşap Kedi Puzzle Birleştirme Oyunu 249 TL Kitap Görünümlü Saklama Kutusu 99 TL Bul ve Çevir Hafıza Oyunu 189 TL
TCL 55 İnç QLED Google TV 27.500 TL Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV 28.500 TL Dijitsu 32 İnç HD Google TV 7.900 TL Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık 1.290 TL Işıldak 30 Led 499 TL Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TL Tüy Toplama Cihazı Şarjlı 249 TL Hava Nemlendirci 499 TL Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL Elektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TL Baharat Öğütücü 399 TL
11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı 3.190 TL Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL Fanlı Isıtıcı 749 TL Fanlı Konvektör Isıtıcı 2.250 TL Dikey Isıtıcı 2.190 TL Mini Quartz Isıtıcı 749 TL
Sahte Balık Kaşık 179 TL Sahte Balık Klipsi 69 TL Fırdöndü 69 TL Döner Kanatlı Sahte Balık 99 TL Olta Ucu Işığı 89 TL Klipsli Olta Zili 69 TL Skirt Zoka 119 TL Silikon Sahte Karides 95 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 379 TL Dost Pastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TL Feast Cookie Tart 400 g 239 TL Yörsan Labne 3x180 g 149 TL Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 157 TL Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L 57,50 TL Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Erzincan Tulum Peyniri 300 g 299 TL Dost Naneli Ayran 300 ml 18,50 TL İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL
BİM AKTÜEL 27 EKİM 2026 KATALOĞU Solo Plus Kağıt Havlu 20'li 259 TL Stop Forte Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL Solo Plus Tuvalet Kağıdı 48'li 359 TL Abc Toz Deterjan 10 Kg 379 TL Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 149 TL Tursil Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 59 TL Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 694 ml 39 TL Hypo Klasik Çamaşır Suyu 3730 ml 89 TL Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket 425 TL Naturalove Zarflı Mendil 89 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 329 TL Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 209 TL Torku Ayran 1 L 49,50 TL Torku Süzme Yoğurt 800 g 145 TL Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 439 TL Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 269 TL Torku %0,1 Yağlı Süt 1 L 44,50 TL Torku Kakaolu Helva 500 g 119 TL Torku Sade Helva 500 g 119 TL Sirke Çeşitleri 500 ml Elma/Üzüm 65 TL
Buono Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata 40 g 29 TL Gof Gof Fındık Kremalı Çikolata Kaplı Gofret 32 g 16 TL Centro Vanilya Aromalı Gofret 350 g 49 TL Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 69,50 TL Harmana Çözünebilir Hindiba Kahve 150 g 275 TL Nescafe Hazır Kahve 3'ü 1 Arada 15'li 129 TL Bitki Çayı Çeşitleri 14'lü 59,50 TL Muhler 0 Meyve Suyu Nar 1 L 69,50 TL Patos Critos Mısır Çerezi 115 g 39,50 TL Patos Rolls Mısır Cipsi 135 g 42,50 TL
BİM AKTÜEL 28 EKİM 2026 KATALOĞU North Pacific Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL Vanora Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin 8.490 TL Ledli Vitrin Kitaplık 12.290 TL 4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 13.490 TL Loya Sepetli Çok Amaçlı Dolap 4.500 TL Spring Puf 1.990 TL Perla Midi Çaydanlık 1.890 TL Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 20 cm 1.650 TL
BİM AKTÜEL 30 EKİM 2026 KATALOĞU Tam Fermuarlı Polar Erkek 329 TL Çift Kişilik Battaniye 289 TL Tek Kişilik Battaniye 249 TL Tüylü Yolluk 499 TL Ayak Paspası 199 TL Banyo Paspas Takımı 369 TL Lotto Mont Erkek 799 TL Kiğılı Sweat 499 TL
Bölmeli Organizer Kutu 16L: 299,00 TL Hobby Life Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179,00 TL Bölmeli Organizer Kutu 5L: 129,00 TL Hobby Life 3'lü Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179,00 TL 4 Katlı Yemek Taşıma Kabı: 199,00 TL Ayaklı Kurabiyelik (~13,6x13,6x21,5 cm): 99,00 TL Ayaklı Kurabiyelik (~11,5x11,5x18 cm): 69,00 TL Sürahi 1,85L: 99,00 TL Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219,00 TL Okyanus Home Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169,00 TL
Karnıyarık Tencere 699 TL Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 189 TL Emsan Kalpten Kalbe Fincan Takımı 999 TL 4'lü Desenli Porselen Pasta Tabağı 359 TL Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı 109 TL
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