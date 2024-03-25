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Siyaset Saadet'li Birol Aydın kendilerinden pek farkı kalmayan Yeniden Refah'ı hedef aldı!
Siyaset

Saadet'li Birol Aydın kendilerinden pek farkı kalmayan Yeniden Refah'ı hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 03:02:00 - 2024-03-25 04:14:01
Saadet'li Birol Aydın kendilerinden pek farkı kalmayan Yeniden Refah'ı hedef aldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın Gazete Duvar'a konuştu.

Milli Görüş'ün temsilcisi olduğunu iddia eden Saadet ile Yeniden Refah Partisi, birbirini aratmayan eylem ve söylemlerinden sonra, şimdi de "Milli görüşçü kim?" tartışmasına başladı.

Fatih Erbakan genel başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yakın koruması, dava arkadaşı Abdurrahman Akyüz'ü "İstanbul'da Murat Kurum'u desteklemek lazım" dediği için "görev sınırlarını aşmak" suçlamasıyla parti disiplin kuruluna sevk etti.

Aynı Yeniden Refah Partisi, CHP'ye yakın Halk TV ekranında Ekrem İmamoğlu'nu övücü ifadeler kullanıp, onun kazanmasını istediğini açıkça söylemekten Yeniden Refah'ın Genel Başkanvekili Doğan Aydal'a ise bir yaptırımda bulunmadı.

Aydal'a susup, Akyüz'ü disipline sevk eden, "Yeniden Refah Partimiz dün olduğu gibi bugün de Milli Görüş çizgisinde yoluna devam etmektedir ve partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’dür." açıklaması yapan Refah, tepki çekti.

Düne kadar, "Kur'an kurslarını kapatmayı", "LGBT'li sapkınları yasal güvenceye almayı", "İmam Hatip okullarına zincir vurmayı" vadedenlerle aynı masada oturan Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da kendi hallerini pek aratmayan Yeniden Refah'ı hedef aldı.
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Saadetli Aydın, "Milli Görüş'ün kurumsal anlamda sahibi Saadet Partisi'dir. Kişiler kendilerine Milli Görüşçü diyebilir ama kurumsal olarak bunu söylemek gülünç bir durumdur" sözleriyle yine kendine güldürdü.

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