Saadet Partisi'nin yeni binası belli oldu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açtığı dava sonucu genel merkez binası boşaltılan Saadet Partisi'nin yeni bina arayışları sonuçlandı.25 Nisan 2019 Perşembe 23:07
Saadet Partisinin yeni genel merkezi için kullanacağı bina arayışı sonuçlandı. Kazım Karabekir Caddesi'ne yakın bir mevkide bulunan binaya, eylül sonunda taşınılması planlanıyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, parti yetkilileri, geçici süreliğine Balgat'taki eğitim merkezini kullanan Saadet Partisi için yeni genel merkez binası buldu.
Kazım Karabekir Caddesi yakınlarındaki 3 katlı yeni bina için 5 aylık ödeme planı üzerinden sözleşme yapan parti yetkililerinin, yeni genel merkeze eylül sonunda taşınmayı planladıkları öğrenildi.
Tahliye edilmişti
Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, SP tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açmış, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce bina tahliye edilmişti.
YORUM YAZ