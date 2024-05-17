Saadet Partisi’nin şu düştüğü duruma bakın! Genel başkanlığa bakın kim aday oldu

Temel Karamollaoğlu’nun genel başkanlıktan ayrılacağını ilan etmesinden sonra Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na emekli öğretmen Leyla Hacıosmanoğlu Nuhoğlu Doğan adaylığını açıklamıştı. Doğan’la ilgili bazı bilgileri paylaşan Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, SP’nin içine düştüğü durumu da gözler önüne sermiş oldu. Bayer, yazısında şunları kaydetti:

“Temel Karamollaoğlu’nun genel başkanlıktan ayrılacağının açıklamasından sonra Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na emekli öğretmen Leyla Hacıosmanoğlu Nuhoğlu Doğan adaylığını açıkladı.

İlk kez bir kadın aday, SP’de lider adayı olduğunu açıkladı. “Bu kutlu mücadelede Hz. Muhammed Mustafa’yı sağıma, Gazi Mustafa Kemal’i soluma alarak yola çıkıyorum. Milli Mücadele pişman etmez” açıklamasını yaptı.

“Bizim evimizde Türklük de İslam da kana kana yaşanır. Rahmetli babam iyi bir Atatürkçü ve aynı zamanda iyi bir Müslümandı” diye ekledi.

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Milli Nizam Partisi’nden bu yana bir ilk yaşandığını ve Milli Görüş geleneğinden devrim niteliğinde bir karar ile kolları sıvadığını anlatan Doğan’ın, “Şimdi sıra bizde hodri meydan” demesi parti çevrelerini heyecanlandırmış. Sakarya Üniversitesi’nden İlahiyat hocası Prof. Dr. Sait Doğan’ın eşi olan Leyla Hanım şu açıklamayı yaptı:

“63 yaşındayım, Cumhuriyet döneminin orijinal bir ailesinin ferdi kutsal olarak bütün değerlerimizi yaşadım. Babam 44’lü, Harbiyeli Albay M. Cemalettin Hacıosmanoğlu’dur. Babam Necmettin Erbakan Hocamızla da Milli Nizam Partisi’nde siyasete başlamış, aktif olarak 1977’de MSP’den İstanbul Senatör adayı olmuştu.”

Leyla Hanım, SHP/CHP’nin geçmişteki öğrenci lideri ve İstanbul İl Başkanlığı yapan Av. Bozkurt Nuhoğlu’nun kuzeni.”