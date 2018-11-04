Saadet Partisi'nin 2019 yerel seçim sloganı açıklandı!

2019'daki yerel seçim yaklaşırken siyasi partilerin çalışmaları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Saadet Partisi yerel seçim sürecinde kullanacağı sloganı 'Çare Var' olarak belirledi.

'Sokaktan caddeye, Twitter’dan Youtube her yerde olacaklarını' duyuran Saadet Partililer, hedeflerini şu sözlerle aktardılar:

"En aktif çalışmayı biz yapacağız

Her kapıya gideceğiz,

Her eli tutacağız

Her yüreğe dokunacağız.

80 milyonu kucaklayacağız.

İnşallah 1 Nisan sabahı yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye’ye uyanacağız.

Şartlar ve yaşanan gelişmeler ne olursa olsun hem ülkemiz hem de bütün insanlık bizim ayağa kalkmamızı beklemektedir.

Bu sebeple biz bugün Gelecekten umudunu kesen milyonlara

'ÇARE VAR' diyoruz."