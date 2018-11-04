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Saadet Partisi'nin 2019 yerel seçim sloganı açıklandı!

Saadet Partisi, 30 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için sloganını belirledi.

04 Kasım 2018 Pazar 11:52
Saadet Partisi'nin 2019 yerel seçim sloganı açıklandı!

2019'daki yerel seçim yaklaşırken siyasi partilerin çalışmaları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Saadet Partisi yerel seçim sürecinde kullanacağı sloganı 'Çare Var' olarak belirledi.

'Sokaktan caddeye, Twitter’dan Youtube her yerde olacaklarını' duyuran Saadet Partililer, hedeflerini şu sözlerle aktardılar:

"En aktif çalışmayı biz yapacağız
Her kapıya gideceğiz,
Her eli tutacağız
Her yüreğe dokunacağız.
80 milyonu kucaklayacağız.
İnşallah 1 Nisan sabahı yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye’ye uyanacağız.
Şartlar ve yaşanan gelişmeler ne olursa olsun hem ülkemiz hem de bütün insanlık bizim ayağa kalkmamızı beklemektedir.
Bu sebeple biz bugün Gelecekten umudunu kesen milyonlara
'ÇARE VAR' diyoruz."

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:52
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