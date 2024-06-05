Saadet Partisi'nden İsrail destekçilerine ilişkin çağrı! Yasal düzenleme önerdi...

İsrail'e destek veren içimizdeki siyonist sevicilere ilişkin Saadet Partisi'nden dikkat çeken bir çağrı geldi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının artık "soykırım" kelimesiyle ifade edilemeyecek boyutlara ulaştığını aktaran Kılıç, "İsrail 7 Ekim'den bu yana 36 bin 439 Filistinliyi katlederken, toplam yaralı sayısı ise 81 bine çıktı. Azılı katil neredeyse her hafta bin Filistinliyi katlediyor. Her hafta yaralı sayısı 2 bini üzerinde artış gösteriyor. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze şeridinde 1,9 milyon kişi yerinden oldu." dedi.

Kılıç, İsrail'in eylemlerine karşı artık kınama ve bildirilerin ötesine geçilmesi gerektiğini dile getirerek, "İsrail'e karşı ürün boykotu ve ticari faaliyetlerin durdurulması dışında hem İsrail'in hem de bu azılı katili savunanların yargılanmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır. Azılı katil gibi onun savunucuları da mutlaka yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.