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Saadet Partisi'nden erken seçim mesajı!

Karamollaoğlu, Bahçeli’nin erken seçim çağrısını değerlendirdi.

17 Nisan 2018 Salı 22:22
Saadet Partisi'nden erken seçim mesajı!

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili olarak, "Böyle gitmesi mümkün değil. Erken seçim isabet olur" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan cevap geldi.

"BU ŞARTLARDA İLERİYE GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Karamollaoğlu, Bahçeli’nin erken seçim ilgili yaptığı açıklamayı uygun bulduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil. Yani iktidar partisi, içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Ne iktisadi yönden ne dış politikada. Bir şaşkınlık içerisinde, bundan dolayı bir erken seçim kararı isabetli olur kanaatindeyiz. Biz zaten bu çalışmalara hazırız. Bu çalışmalar şu anda bir bakıma yürüyor. Ama esas kararı nihayetinde iktidar partisi verecek. Bugün grup toplantısında pek bir ses çıkmamış, oradan bekleyip göreceğiz” dedi.

"26 AĞUSTOS DEDİ DİYE OLACAK DEĞİL"

Bahçeli’nin verdiği tarihin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesini de değerlendiren Karamollaoğlu, “Bu tarih tabii ki çok uygun bir tarih değil. İlla ‘26 Ağustos’ dedi diye 26 Ağustos olması gerekmez. Eylül içerisinde Ekim’in içerisinde herhangi bir gün olabilir bizim için. Onlar herhalde kendi aralarında anlaşırlar. Biz de ona göre hazırlıklarımızı zaten yapıyoruz, biraz hızlandıracağız o kadar” diye konuştu.

"SEÇİM KARARI ALINMADAN İTTİFAKI KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

İttifak ile ilgili de gazetecilerin sorularını cevaplandıran Karamollaoğlu şunları kaydetti: “Biz ittifak görüşmelerine falan başlamadık, onu söyleyelim. İttifak ancak seçim sath-ı mailine girdikten, seçim kararı alındıktan sonra bizim yapacağımız temaslarla ortaya çıkar. Şu anda bu kesinleşmedi. Ama ben zaten önümüzdeki haftalar içerisinde hem Kılıçdaroğlu’nu kongreden sonra yeniden seçildi, bir rahatsızlık geçirdi, telefonla ‘geçmiş olsun’ demiştim ama bir gitmemiz gerekir aynı zamanda Sayın Akşener de son kongresini yaptı. Ondan dolayı da bir tebrik için gideceğim. Bu konularda belki o zaman gündeme gelebilir ama biz şu anda ülkenin problemleriyle ilgilenmeyi daha uygun ve doğru buluyoruz.”

"ACİL BİR ÇIKIŞA İHTİYAÇ VAR"

Milletin gelişmelerden rahatsız olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, “Özellikle ekonomik yönden çok ciddi problemlerimiz var. Tabii dış politikada da hükümet istikrarlı bir çizgi ortaya koyamadı son zamanlarda. Bir Amerika’ya karşı tavır belirliyor; nasıl olur da siz terör estiren grupları desteklersiniz diye. Ondan sonra gidip o grupların Suriye’yi vurmasını adeta alkışlıyor. Bu kadar şaşkınlık olmaz ki. Nihayetinde İslam âlemine yapılan bir saldırı. İster problemli olduğumuz bir ülkeyle olsun ister başka sebeple olsun bizim böyle bir çıkışı tasvip etmemiz kesinlikle mümkün olmaz. Onun için Türkiye’nin bir çıkışa ve değişikliğe ihtiyacı var. Biz de bir an önce o değişikliğin olması için acele etmekte fayda var diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:22
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  • M. DemirM. Demir24 dk önce
    Edep yahu edepppp... hoş edepsize ne desen kar etmez.. Allah seni islah etsin
  • necmettinnecmettin1 sa önce
    sen git dhkchp ittifakına katıl zavallı yaratık
  • M. DemirM. Demir4 sa önce
    Yok artik ne papazi yahu... aklini peynir ekmekle yedin heralde.
  • diyarıbekirlidiyarıbekirli5 sa önce
    Ne var gidişatta oğlum.bir tane olumsuz şey söylesene.Yatırım desen yatırım kalkınma desen kalkınma istihdam desen istihdam.Sağlık ekonomi desen o biçim.seni gidi İngiliz abd finosu Allah seni kahretsin inşallah
  • osmanlı torunuosmanlı torunu6 sa önce
    sanayazıklarolsun.chp vehdp ninçizgisindeilerliyorsun.seninemilletne detarih affeder. sen siyasettenne anlarsın.Gitevindeoturibadetiniyapanlamadığın bilmediğin işlerle uğraşma.
  • YusufYusuf6 sa önce
    Lütfen yorum yazanlar ahireti düşünerek yazın. Her yazdığımızın şeyin hesabını vereceğiz. Bir müslümana nursuz demek çok tehlikeli bir söz kardeşim. Tövbe et ve helallık iste
  • abdulcabbarabdulcabbar6 sa önce
    KÜFÜR TEK MİLLETTİR....TARAFLAR NETLEŞİNCE TEBARÜZ EDECEKTİR...
  • Ömer GençÖmer Genç7 sa önce
    Her seçim oylarını ikiye katlayarak 50 yıl sonra falan...Ya Başkan chp nin kuyruğuna takılıp ipsizler ittifakı ile kendini İslâmın neresinde görmeye karar verdin.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi8 sa önce
    Molla ne ckisi iktidara ne olmus kendini bir nimetten sayiyorsun akit bu cahili cok reklam yapiyorsunuzhayirdir
  • MardinliMardinli9 sa önce
    Sayın akit yöneticileri bu adama çok önem veriyorsunuz.Bu kadar gündeme getirdiyseniz demiyor.O ve onun partisi işleri güçleri erdoğana düşmanlık yapmaktır.Eleştirmek başkadır düşmanlık yapmak başkadır.Bende hükümeti erdogani bazı konularda eleştiriyorum insan bir insanın bütün fikrini kabul etmek mecbur değildir Ama bu saidi partisi fikirleri yeterki erdoğan kazanmasın kazanmazsa sen kime feyda olacak küfür güçlerine olacak ABD AB devletlerine olacak küfür güçlerine olacak.Onun için diyorumbunlarda hayinlik var sen ey temel erdoğana karşı cikassin çünkü millete bir hizmetin yoktur.sen hangi programla çıkacaksın yoktur bir şey elde edemessin.elternatif değilsin amarkaya ingiltereyeguvenme
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