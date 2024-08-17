Saadet Partisi'nde bölünme korkusu! Tek liste için anlaşma sağlanamadı

CHP liderliğindeki 6'lı masaya eklemlenmesinin ardından oy oranı büyük ölçüde gerileyen Saadet Partisi'nde, ilerleyen yaşı sebebiyle liderlik koltuğunu terk etmek isteyen Temel Karamollaoğlu'nun yerine çok sayıda aday çıkması sorun oluşturuyor.

Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da gerçekleştirileceği açıklanan 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongre'de Genel Merkez, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı aday göstermişti. Fakat Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ile Genel İdare Kurulu Üyesi Selman Esmerer de adaylığını açıklamıştı. Tek liste için anlaşma sağlanamayan Saadet Partisi'nde 4 gün kala kongrenin ertelendiği açıklanmıştı. SP lideri Temel Karamollaoğlu, lider seçtiremediği Mahmut Arıkan'ı "genel başkan vekili" olarak görevlendirmişti.

Milli Görüş camiasının akil adamlarından Şakir Tarım, Milli Gazete'deki köşe yazısında Saadet Partisi'nin olaylı kongre sürecine değindi. Merhum Necmettin Erbakan'ın kongre stratejilerinden yola çıkarak Saadet Partisi'ne "tek liste" önerisinde buluan Şakir Tarım, ikili listeli kongrelerin sonucunda partinin 4 defa bölündüğü örnekleri hatırlattı.



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ANAP, AK Parti, HAS Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşunun öncesinde Milli Görüş partilerinde iki listeli kongrelerin gerçekleştiğine vurgu yapan Tarım, Saadet Partisi'nin ertelenen kongresiyle ilgili adaylara çağrıda bulundu.

1978'DEN 2014'E İKİ LİSTELİ KONGRELERİN SONUÇLARI

Şakir Tarım’ın Milli Gazete’deki “Millî Görüşçünün sorumluluğu” başlıklı yazısında Tarım, “Erbakan Hoca kadrolarına, en geniş şekilde istişare edilip; il, ilçe ve genel kongrelere ‘tek liste’yle gidilmesini öğretmişti” dedi. Tarım, “İki listeyle kongreye gidilirse, seçilemeyen listede bulunan kaliteli kadrolardan faydalanılamamış olur” uyarısını yaptı..

Tarım, Millî Görüş tarihinde dört kez yaşanan iki listeli kongrelerin zararlarına dikkat çekti. 1978’de Korkut Özal’ın çıkardığı ikinci listeyle ANAP’ın doğduğunu, 2000 yılında Abdullah Gül’ün liste çıkardığını ama bu listeden AK Parti’nin doğduğunu anlattı. “2010’da Numan Kurtulmuş’un” iki listeli kongreyle HAS Parti’yi kurduğunu ve “2014’te Fatih Erbakan’ın” liste çıkardığını, fakat bu listeden YRP’nin doğduğunu belirtti. Tarım, bu örneklerin “iki listeli kongrelerin zararlarını” ortaya koyduğunu vurguladı.

GENEL MERKEZİN İŞARET ETTİĞİNDEN BAŞKASI LİDERLİĞE ADAY OLMASIN

Tarım, Saadet Partisi’nin “mutlaka tek liste” ile genel kongreye gitmesi gerektiğini belirtti. 30 Haziran’da yapılması düşünülen kongrede Selman Esmerer’in adaylıktan çekildiğini, “Saadet Partisi’nin kurumsal kimliğini bozmamak için” bu kararı aldığını aktardı. Tarım, teşkilat yapısının bozulmaması gerektiğinin altını çizdi ve “2. liste çıkaranlar, davalarına en büyük zararı vermiş olurlar” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.