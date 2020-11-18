  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi:
Aktüel

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi:

"Türkiye'de 2016'dan beri dengesi bozulan adalet terazisi düzeltilmedikçe ülkemizin sorunlarının çözülmesi kesinlikle mümkün değildir" - "Son zamanlarda koronavirüs rakamlarının gizlendiği kanaati yaygın. Rakamları söylemekten milletin morali bozulmaz, biraz daha tedbirli olunur"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:43:52 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de 2016'dan beri dengesi bozulan adalet terazisi düzeltilmedikçe ülkemizin sorunlarının çözülmesi kesinlikle mümkün değildir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Hükümetin reform süreci başlatmadan önce özeleştiri yapması gerektiğini ileri süren Karamollaoğlu, reform çalışmalarının iyi analiz edilmesi gerektiğini savundu.

Devletin temelini adaletin oluşturduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet, insana insaflı olma yetisini kazandırır. Adaletsizliğin olduğu yerde zulüm ve insafsızlık mutlaka hakim olur. Türkiye'de 2016'dan beri dengesi bozulan adalet terazisi düzeltilmedikçe ülkemizin sorunlarının çözülmesi kesinlikle mümkün değildir. Ülkemizde mağdur edilen kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve tüm kesimlere eşit davranılması en büyük temennimizdir. Kanunların yapılmasından, anayasanın değiştirilmesinden önce zihniyetlerin değişmesi gerekir. Önce zihniyet değişecek."

Millet ittifakının yaklaşık iki buçuk sene önce HDP'yi de dahil ederek yeni bir anayasa üzerinde çalıştığı iddiasını reddeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor, anlamıyorum. İki buçuk sene önce seçimlere giderken millet ittifakının temelini oluşturan esas ilkeler, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin halinde getirildi ve deklare edildi. Millet ittifakının hangi temellere oturduğunu göstermek için, anayasa yapmak için değil. Seçime gidiliyor, ne anayasası?"

Ekonomi noktasında alınan her tedbiri önemsediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, ekonominin üretime dayanmaması halinde sorunun çözülmeyeceğini aktardı.

Ekonominin düzelmesi için yolsuzluk, israf ve rüşvette son verilmesi gerektiğini bildiren Karamollaoğlu, hükümetin ekonomiye katkısı olmayan ihalelerle uğraştığını öne sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin devam ettiğinin altını çizen Temel Karamollaoğlu, "Son zamanlarda koronavirüs rakamlarının gizlendiği kanaati yaygın. Rakamları söylemekten milletin morali bozulmaz, biraz daha tedbirli olunur. Ama siz bunun kabahati sırtınıza yüklenir diye rakamları gizlerseniz, bu sefer de başka bir manzara ortaya çıkıyor, tamamen güvensizlik doğuyor. Güven telkin etmek istiyorsanız gerçekleri olduğu gibi ortaya koyacaksınız." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs 30 saniyede etkisiz hale getirildi! Bilim insanları açıkladı
Gündem

Koronavirüs 30 saniyede etkisiz hale getirildi! Bilim insanları açıkladı

Cardiff Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları ağız gargarasının koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Erken seçime gidilmeli mi? Bomba anket sonuçları geldi
Siyaset

Erken seçime gidilmeli mi? Bomba anket sonuçları geldi

Yapılan son anket çalışmasına göre vatandaşların yüzde 55.7'si erken seçim istemiyor.
Putin çok net konuştu: Bu intihar olur
Dünya

Putin çok net konuştu: Bu intihar olur

Rossiya devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimi..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay