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Saadet Partisi belediye başkan adayları açıklandı mı?

Saadet Partisi belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanan Saadet Partisi’nde aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi de Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesinde kimlerin olacağı merak ediliyor. Saadet Partisi belediye başkan adayları kimler oldu? Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları listesi son durum…

20 Aralık 2018 Perşembe 13:08
Saadet Partisi belediye başkan adayları açıklandı mı?

Saadet Partisi belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanan Saadet Partisi’nde aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi de Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesinde kimlerin olacağı merak ediliyor. Saadet Partisi belediye başkan adayları kimler oldu? Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları listesi son durum…

Takvimler 31 Mart 2019 Pazar günü gösterdiğinde Türkiye’de milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakıyla seçimlere gitme kararı aldı. İttifak çerçevesinde hem AK Parti hem de MHP belediye başkan adaylarını Cumhur İttifakı’na göre açıklıyor. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti resmen ittifak yapmak için anlaştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bıraktı, buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir’i CHP’den kopardı. 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise ittifak yok açıklaması yapsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. 

Saadet Partisi belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Saadet Parti’nde belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Kasım’da başlamıştı. Aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından şimdi gözler Saadet Partisi 2019 belediye başkan adaylarına çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları kim? SP belediye başkan adayları açıklandı mı? Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Soruların cevabı merak edilmekte.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren açıklamaya başlayacağız, ocak ayı sonuna kadar hepsini açıklamış oluruz." dedi.

Saadet Partisi büyükşehir aday adayları için 2 bin 500 TL olmuştu

Parti, yerel seçimde adayların ödeyeceği "genel merkez katkı payı" rakamlarını da belirlenmişti. Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira, yüz bin üstü seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları bin lira, yüz bin altı seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları 750 lira ve belde belediye başkan aday adayları da 500 lira ödemişti.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:09
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Balıkesir
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