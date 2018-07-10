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Saadet Partili vekilden bir günlük yas önerisi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası bütün ülkeyi yasa boğdu. 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada 340 vatandaşımız da yaralanmıştı. Kazanın ertesi günü TBMM'de söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, 1 günlük yas ilan edilmesi önerisinde bulundu.

10 Temmuz 2018 Salı 14:00
Saadet Partili vekilden bir günlük yas önerisi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası bütün ülkeyi yasa boğdu. 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada 340 vatandaşımız da yaralanmıştı. Kazanın ertesi günü TBMM'de söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, 1 günlük yas ilan edilmesi önerisinde bulundu.

Bu tür kazaların denetlenmesi konusunda yetkili mercilere de seslenen Cihangir İslam şunları söyledi:

"Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Öncelikle Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ve 24 kişinin vefatı 340 kişinin yaralanmasıyla neticelenen bu büyük kazadaki üzüntümüzü belirtmek hepimize ve milletimize başsağlığı dileklerimizi sunmak isteriz. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kazanın denetlenebilmesi hususunu Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ele almalı ve güçler ayrılığının, şefaflığın, denetlenebilirliğin ne kadar önemli bir konu olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim.

Yine olay bağlamında bugünlerde yapılacak olan hem Cumhurbaşkanlığı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün kutlamaların iptal edilmesini sadece yasanın ve anayasanın gerektirdiklerinin yapılmasını gerekirse bir (1) gün de olsa yas ilan edilmesini ve bayrakların yarıya indirilmesini teklif ediyorum."

(Milli Gazete)

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:00
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Saadet Partisi
  4. çorlu tren kazası
  5. yas
  6. milletvekili

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