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Saadet Partili meclis üyesi Metin Dalgalı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle TSK'ya "zalim" deyince ortalık karıştı

Dilovası Belediyesi’nin Saadet Partili meclis üyesi Metin Dalgalı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle TSK’yı zalim, teröristleriyse mazlum olarak niteleyince ortalık karıştı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Saadet Partili ismin skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

11 Ekim 2019 Cuma 17:18

Dilovası Belediyesi meclis toplantısında Barış Pınarı Harekâtı tartışması yaşandı. Meclis toplantısında Saadet Partili meclis üyesi Türkiye’yi zalim, teröristleri ise mazlum olarak gösterince, sinirlenen Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Burada vatanseverler var. Bunu yapamazsın” dedi.

Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Saadet Partisi'nin Dilovası Belediyesi Meclis Üyesi olan Metin Dalgalı operasyonu yapan Türkiye'yi "Kabil ve Zalim" olarak nitelerken, YPG'li teröristleri ise "Habil ve Mazlum" olarak gösterdi. Toplantıda konuşan Başkan Şayir, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken ülke gündeminde yer alan Barış Pınarı harekâtına da değindi. Türkiye’nin güvenliği ve ülkemizin bekası için yapılan operasyonla ilgili olarak Mehmetçiğe başarılar diledi.

Saadet Partili isimden HDP ağzı

Saadet Partisi meclis üyesi Metin Dalgalı toplantıda aldığı sözün ardından yapılan operasyonun bir savaş olduğunu ifade ederek savaşın kimseye bir şey kazandırmayacağını söyledi. Savaş istemediklerini belirten Dalgalı, “Bu savaş mazlumlar ile zalimlerin savaşıdır. Söz konusu mazlumlar olunca AK Parti, CHP, MHP gibi zalimler birleşirler onun için mazlumları görmezden gelenler kardeşlikten bahsedemezler” şeklindeki skandal sözleri sarf etti.

Ortalık karıştı

Bunun üzerine Başkan Şayir bunun bir savaş olmadığını Türkiye'nin sınırlarını korumak için güvenlik koridoru oluşturduğunu belirtmesinin üzerine tartışma yaşandı. Meclis üyesi Metin Dalgalı’nın konuşması üzerine sinirlenen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Benim atalarımda, dedelerimde burada. Neyine güveniyorsun. Burada vatanseverler var. Bunu yapamazsın” dedi.

Müdahil olan CHP’liye de sert çıktı

Bu sırada tartışmaya müdahil olan CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir’i uyaran Başkan Şayir, “Başkan siz de bir karar verin. CHP’li misiniz, HDP’li misiniz. Saadet Partili misiniz. Bir öyle bir böyle değil. Net olun ya” dedi.

İttifak kapsamında meclis üyesi olmuştu

Geçtiğimiz milletvekilliği seçimlerinde HDP'nin milletvekili adayı olan Metin Dalgalı, seçilemeyince bu kez yerel seçimlerde meclis üyesi adayı oldu. Dilovası'nda Millet İttifakı Saadet Partisi çatısı altında toplandığı için Saadet Partisi Metin Dalgalı'yı Meclis üyesi olarak listesine kaydetti. Dalgalı HDP'nin zayıf olduğu Dilovası'nda Saadet kadrosuyla Meclis üyesi seçildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 17:18
  1. Dilovası Belediyesi
  2. Saadet Partili meclis üyesi Metin Dalgalı
  3. Metin Dalgalı TSK
  4. Metin Dalgalı zalim
  5. Barış Pınarı Harekâtı
  6. Hamza Şayir

YORUM YAZ

  • SamReyizSamReyiz7 dk önce
    Al sana SP ve hdp ilişkisi...
  • HasanHasan17 dk önce
    Akit koyduğunuz reklamı atlayamıyiruz ilgili videoyu izleyemiyoruz
  • aliali21 dk önce
    DECCAL

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