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Gündem Saadet Partili isimden kan donduran 15 Temmuz sözleri
Gündem

Saadet Partili isimden kan donduran 15 Temmuz sözleri

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Devletin kurumlarına sızarak Türkiye’nin uzun yıllar kanını emen, sonunda da 15 Temmuz 2016’da darbe yaparak ülke yönetimini ele geçirip emperyalist sahiplerine teslim etmeye kalkan ihanet şebekesi FETÖ’nün ne zaman nereden kafa çıkaracağı hiç belli olmuyor. Şimdi de Saadet Partili Necmettin Batırel'den şok eden açıklamalar geldi.

Seçimlerde Saadet Partisi seçmeninin, “Necmettin Erbakan’ın partisi” diyerek verdiği oylar, FETÖ’nün hizmetinde olduğunu kendi beyanlarıyla açıkça ortaya koyan isimlere gitmiş.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, FETÖ firarisi Ali Yurtsever’in Youtube kanalındaki programa bağlanarak, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün “küresel güçlerin oyunu” ile tasfiye edildiğini iddia etti.

“Malum 15 Temmuz’la birlikte malum adli makamların devrede olmadığı, tamamen indiği yorumlarla, istihbari bilgilerle bir buçuk milyon insanın etkilendiği, hakiminin, subayının, pilotunun, doktorunun, öğretmeninin, ülkenin yetiştirdiği beyinler ihraç edildi. Devre dışı bırakıldığı bir süreç yaşandı. Tabi bunlar küresel güçlerin ortaya çıkardığı oyunlar” şeklinde akıllara zarar açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan’ın FETÖ yanlısı açıklaması, merkezi ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan ihanet ve terör örgütünün hala siyaseti dizayn etme cüretini kendisinde gördüğünü ortaya koydu.

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