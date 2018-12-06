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Saad el-Hariri'den 'sınır güvenliği' açıklaması

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kaldığı ve sınırın güvenliğinden ise ordunun sorumlu olduğunu söyledi.

06 Aralık 2018 Perşembe 01:05
Saad el-Hariri'den 'sınır güvenliği' açıklaması

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan gelişmelerin herhangi bir gerginliğe yol açmaması gerektiğini bildirdi.

Lübnan'ın tüm dost ve uluslararası ilgili muhataplarla birlikte sarf ettiği çabaların, tansiyonun yükselmemesi yönünde olduğuna işaret eden Hariri, "Lübnan hükümeti, BMGK'nin 1701 sayılı kararına ve Lübnan ordusu ile Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) arasındaki iş birliği ve koordinasyona tam bağlılığını teyit eder." ifadelerini kullandı.

Sınırların güvenliğinden Lübnan ordusunun sorumlu olduğuna dikkati çeken Hariri, Lübnan hükümetinin de sınır güvenliği ve egemenliğine yönelik yükümlülüklerini son derece önemsediği ve 1701 sayılı kararını ihlal etmediğini teyit ettiğini vurguladı.

Başbakan Hariri, İsrail tarafından Lübnan'ın hava, kara ve deniz sahalarına yönelik ardı arkası gelmeyen ihlallerin ise söz konusu yükümlülüklere açıkça aykırı olduğunun altını çizdi.

İsrail ordusundan salı günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

'İsrail'in egemenliğini ciddi şekilde ihlaldir'

Operasyonun "günlerce" sürebileceği ve İsrail topraklarında sınırlı kalacağı kaydedilen açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.

Dün Lübnan ve İsrail ordusundan yetkililer ile UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıda, "Hizbullah'a ait tünellerin olduğuna" dair iddiaları araştırması için UNIFIL'den bir ekibin bugün İsrail'e gideceği açıklanmıştı.

2006'da Hizbullah ile İsrail arasında Lübnan toprakları ve İsrail'in kuzeyinde çıkan çatışma Lübnan'da büyük bir yıkıma yol açmıştı. "Temmuz Savaşı" olarak bilinen ve 33 gün süren savaş, BMGK'nin 1701 sayılı kararı ile son bulmuştu. Lübnan-İsrail sınır bölgesinin güvenliği UNIFIL birliklerine bırakılmıştı.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 01:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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