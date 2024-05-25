S Sport farkıyla... Real Madrid Real Betis maçı: Goller Arda Güler tarafından vuruldu diyeceğiz! Çok konuşulacak
Real Madrid, İspanya La Liga'nın son haftasında Real Betis ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğunu ilan eden eflatun-beyazlılar, sezonu kazanarak kapatmayı hedefliyor. Kulislerinden çok konuşulacak: Ancelotti'nin yönetimindeki takım, Devler Ligi finalinde Dortmund ile kozlarını paylaşacak. A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
İspanya La Liga'da heyecan 38. hafta maçları ile devam ediyor. Real Madrid ile Real Betis, bugün kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğunu kutlayan eflatun-beyazlılar, Devler Ligi finalinde Dortmund ile karşı karşıya gelecek. İtalyan teknik adam Ancelotti'nin Real Betis karşısında sahaya süreceği kadro merak uyandırıyor. İspanyol basınında yer alan muhtemel 11'lerde milli futbolcumuz Arda Güler yedekler arasında yer alıyor. ''Real Madrid Real Betis maçı canlı izle'' araştırılıyor. Karşılaşma S Sport Plus ekranında olacak.
REAL MADRID - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid, Real Betis'i konuk ediyor
Real Madrid - Real Betis maçı, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü yani bu akşam oynanacak
Karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
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REAL MADRID - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya Ligi'nin yayın hakları S Sport'ta bulunuyor.
Real Madrid - Real Betis maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
38. haftada oynanacak Real Betis mücadelesinde Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
Genç yıldız son olarak Real Sociedad, Cadiz, Granada ve Villarreal maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.