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Spor Ryan Giggs, Galler'in bu ayki maçlarında görev alamayacak
Spor

Ryan Giggs, Galler'in bu ayki maçlarında görev alamayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:26:13 -
Ryan Giggs, Galler'in bu ayki maçlarında görev alamayacak

ANKARA (AA) - Galler Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs, bu ay oynanacak maçlarda takımının başında sahada yer alamayacak.

Galler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşmanın ardından kasım ayında oynanacak milli maçlarda Giggs'in takımın başında görev almayacağı belirtildi.

Galler'in, bu ay içinde ABD ile hazırlık, İrlanda Cumhuriyeti ve Finlandiya ile UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımda teknik direktörlük görevini Giggs'in yardımcısı Robert Page üstlenecek.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Ryan Giggs'in gözaltına alındığı ve kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Giggs'in avukatından yapılan açıklamada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve konuya ilişkin emniyet güçleri ile iş birliği içinde çalışıldığı ifade edildi.

Manchester United'da 1990-2014 yıllarında forma giyerek kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Ryan Giggs, aynı takımda kısa bir süreliğine teknik direktörlük görevini de üstlenmişti. Giggs, 2018 yılından bu yana Galler'i çalıştırıyor.

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