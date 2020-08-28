Rüyalar ile gerçek hayat arasında bir bağlantı keşfedildi

Roma Tre Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, rüyalar üzerine gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu, çarpıcı sonuçlara ulaştı. Yapılan açıklamada, rüyaların gerçek hayatla arasında bir bağlantı keşfedildiği ve rüyaların gerçek hayatın devamı niteliğinde oldukları belirtildi.

24 bin rüya incelendi

Çalışma kapsamında araştırmacılar, 24 bin rüya üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. "DreamBank" ismi verilen bir veritabanında yer alan bu rüyaların gerçek hayatın devamı niteliğinde olduğu sonucuna ulaşıldı. Ayrıca özel olarak tasarlanmış bir dil işleme cihazıyla rüya raporlarını çözümleyen ekip, daha sonra bulguları rüya bilimcilerin hazırladıkları raporlarla kıyasladı. Elde edilen sonuçlara göre iki yöntem arasındaki eşleşme oranının yüzde 75 seviyelerinde olduğu gözlemlendi. Ayrıca araştırmacılar, bir rüyanın yorumlanmasında sosyal etkileşim, karakter ve duygusal olmak üzere üç ana unsurun etkili olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı Alessandro Fogli, bir rüyanın görülmesinde o günün nasıl geçtiğinin önemli olduğunu vurguladı. Fogli, gergin geçen bir günün sonunda gerilim dolu rüyalar görülmesinin daha muhtemel olduğunu söyledi.

Söz konusu çalışmanın, rüyalar ile gerçek hayat arasında güçlü bağlantılar kurulabilmesi ve bu bağlamda yeni teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olması hedefleniyor.