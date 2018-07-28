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Rutubet kokusunu anında yok eden yöntemler

Evinizde, dolabınızda rutubet kokusundan rahatsız oluyorsanız size vereceğimiz etkili ve bir okadarda ilginç yöntemlerle rutubet kokusundan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:26
Rutubet kokusunu anında yok eden yöntemler

Rutubet, ilerleyen zamanlarda sağlığınızda olumsuzluklara neden olabilecek büyük bir sorundur. Bu sorunun önüne geçebilmek için rutubet kokusundan size vereceğimiz yöntemlerle kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

KARBONATLI SU VE FÖN MAKİNASI

Evinizin rutubet kokmasını istemiyorsanız ilk yapmanız gereken şey küf kokan odayı yada dolabı silmektir.

Bunun için karbonatlı suya ihtiyacınız olacak. Karbonatlı suyla sildikten sonra kalan nemi almanız lazım ki tekrar bir küf kokusu söz konusu olmasın. Bunun için de fön makinasına ihtiyacınız var. Karbonatlı suyla sildiğiniz her yeri fön makinasıyla kurutun.

KEDİ KUMU YÖNTEMİ

Minik bir kabın içerisine kedi kumu koyarak rutubet olan odanın veya dolabın bir köşesinde bekleterek kokudan kurtulabilirsiniz. Kedi kumu küf kokusu ve nemi içine çekecektir.

TEBEŞİR YÖNTEMİ

Dolabınızda kesenin içinde tebeşir bulundurabilirsiniz. Tebeşir rutubeti emdiği için küflenmeyi önler.

MANGAL KÖMÜRÜ

Mangal kömürü de aynı vazifeyi görür. Bir torbanın içinde bulunduracağınız mangal kömürü küf kokusu ve rutubeti alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yenikadin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:26
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