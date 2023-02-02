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Dünya Rusya'yı zora sokan, kan donduran itiraf!
Dünya

Rusya'yı zora sokan, kan donduran itiraf!

Rusya cephesinde Ukrayna'ya karşı savaşan paralı asker grubu Wagner'in eski komutanı, grubun savaşmaya karşı çıkan sivilleri infaz ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 09:46:00 -
Rusya'yı zora sokan, kan donduran itiraf!

Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, ABD’nin yeni yardım paketi kapsamında Boeing tarafından üretilen GLSDB silahlarını da vereceği öne sürüldü. 150 kilometre menzilli GLSDB, HIMARS gibi çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılabiliyor. Beklentiler gerçekleşirse, Ukrayna, GLSDB’yi kullanan ilk ülke olacak. Washington, Kiev’in 300 km menzilli ATACMS taleplerini, bu füzelerin Rusya kara sınırları içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli silah tedarik edeceği iddiaları hakkında, “Ukrayna için uzun menzilli silahlar Rusya’yı caydıramayacak” dedi. Peskov, “Bu gerilimi tırmandırmaya giden bir yoldur. Bunu görüyoruz ve bizim için ilave çabalar gerektiriyor. Ama yine de bu, olayların seyrini değiştiremeyecek, özel askeri operasyon devam edecek” dedi.

Öte yandan Rusya’dan Norveç’e kaçarak sığınma talebinde bulundan Wagner paralı asker grubu eski komutanı Andrey Medvedev, gördüğü yargısız infazları anlattı. Wagner saflarında savaşmayı reddeden mahkumların infaz edildiğini belirten Medvedev, grubun askerleri cepheye ‘ölmeye gönderdiğini’ belirtti.

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