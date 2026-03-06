Rusya'yı perde arkasından yöneten filozof konuştu: 'Ayrılıkçı Kürtler stratejik körlük içindeler'

  • İSTANBUL
Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
Rusya'yı perde arkasından yöneten fikir adamı Aleksandr Dugin’den Kürt Hareketlerine Sert Uyarı: “Tarih Tekerrür Ediyor, ABD ve İsrail’e Güvenmek Yeniden İhanetle Bitecek”

Dugin’den Kürt Siyasetine Sert Eleştiri: “Stratejik Körlük İçindeler”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen ve Avrasyacılık akımının öncüsü olan ünlü stratejist Aleksandr Dugin, Kürt siyasi hareketinin mevcut stratejilerine yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Dugin, Kürtlerin bölgesel politikalarda sürekli aynı hataya düştüğünü savunarak, “Yazık Kürtlere,” ifadesini kullandı.

 

“ABD ve İsrail’e Güvenmek Hatadır”

Dugin, Kürt grupların dış politika tercihlerini sert bir dille eleştirdi. Kürtlerin tarihsel süreçte defalarca tecrübe edilmesine rağmen halen Batılı güçlerin vaatlerine bel bağladığını iddia eden stratejist, şu ifadeleri kullandı:

“Kürtler her yerde başarısız oluyor. ABD ve İsrail’e güveniyorlar, oysa bu ülkeler onları sürekli yarı yolda bırakıyor. Bu kez de aynı şey olacak.”

 

“Stratejik Düşünme Kapasiteleri Yok”

Kürt siyasi aktörlerin bölgesel dengeleri okumakta yetersiz kaldığını öne süren Dugin, bu durumun bir “stratejik kapasite sorunu” olduğunu savundu. Dugin’e göre Kürtler, komşu devletlerle (Türkiye, İran, Irak, Suriye) kalıcı ve gerçekçi ittifaklar kurmak yerine, bölge dışı aktörlerin aparatına dönüşmeyi tercih ediyor.

