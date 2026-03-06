  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte" İran'dan önemli iddia! ABD'nin mühimmat krizi mi var? ABD Başkanı Trump zorda! İran ordusu ile polisine çağrı yaptı ABD uçak gemisi İran'a ait İHA'larla hedef alındı! ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı İran'dan 8. dalga saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor Eşkıyalar zorla göç emri yayımladı! Yoğun bombardımana başladılar İspanya’dan Müslüman öğrencilere saygı! Akıllara CHP'li Sinem Dedetaş geldi, Ramazan'da twerk... Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz
Gündem İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı!
Gündem

İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı!

Terör devleti İsrail'in en büyük müttefiklerinden Hindistan'da bir savaş uçağının kalkıştan bir süre sonra kaybolduğu açıklanmıştı. Bugün yapılan bilgilendirmede uçağın düştüğü belirtildi.

Hindistan'a ait savaş uçağı düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri’nin, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Su-30MKI’ tipi savaş uçağının, Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalandığı belirtildi. Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu kaydedilen açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, uçağın Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

Tarihi anlaşma: Hindistan ve Kanada 2,6 milyar dolarlık uranyum için el sıkıştı
Tarihi anlaşma: Hindistan ve Kanada 2,6 milyar dolarlık uranyum için el sıkıştı

Dünya

Tarihi anlaşma: Hindistan ve Kanada 2,6 milyar dolarlık uranyum için el sıkıştı

Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu
Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu

Dünya

Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu

ABD, Hindistan'ın Rus petrolü alımına izin verdi
ABD, Hindistan'ın Rus petrolü alımına izin verdi

Dünya

ABD, Hindistan'ın Rus petrolü alımına izin verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir

ALLAH AZİMÜŞŞAN İsraili KAHRETSİN KAHHAR ismi ile
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23