İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı!
Terör devleti İsrail'in en büyük müttefiklerinden Hindistan'da bir savaş uçağının kalkıştan bir süre sonra kaybolduğu açıklanmıştı. Bugün yapılan bilgilendirmede uçağın düştüğü belirtildi.
Hindistan'a ait savaş uçağı düştü.
Hindistan Hava Kuvvetleri’nin, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Su-30MKI’ tipi savaş uçağının, Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalandığı belirtildi. Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu kaydedilen açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, uçağın Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.