Kadın - Aile
15
Yeniakit Publisher
Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Vitamin eksikliği meselesine dikkat etmek zorundayız.

#1
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Vücutta vitamin eksikliği kadar fazlalığı da alarm veriyor! Özellikle yağda eriyen vitaminlerin kontrolsüz kullanımı, şifa beklerken zehirlenmeye yol açabiliyor. İşte bilinçsiz takviye kullanımının gizli riskleri..

#2
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Özellikle yağda çözünerek vücutta biriken D vitamininin kontrolsüz tüketimi, ciddi zehirlenmelere ve sağlık problemlerine zemin hazırlayabiliyor.

#3
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Oyda bu durum bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. D vitamini eksikliği kadar fazlalığının da ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ökdemir, "Yağda eriyen bir vitamin olduğu için vücutta depolanır ve aşırı alındığında zehirlenmeye neden olabilir" diye konuştu.

#4
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Mynet'in haberine göre Doç. Dr. Deniz Ökdemir, D vitamininin önemi, eksikliğinde görülen hastalıklar ve doğru kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#5
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

D vitamininin kas ve kemik metabolizması için hayati öneme sahip olduğunu aktaran Doç. Dr. Ökdemir, "Eksikliğinde rikets adı verilen ciddi bir hastalık ortaya çıkıyor" dedi.

#6
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Ökdemir, "Rikets hastalığında kemikler yeterince sertleşmiyor. Bu durum özellikle yürümeye başlayan çocuklarda kemik eğriliklerine yol açar. İki yaşına gelmesine rağmen bıngıldağın kapanmaması, dişlerin geç çıkması önemli belirtiler arasındadır. Örneğin 10 aylık bir bebekte alt kesici dişler henüz çıkmamış, 18 aylık bir çocukta ise azı dişleri görülmemiş olabilir" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

D vitamini eksikliği olan bebeklerin genellikle huzursuz olduğunu ve baş bölgesinde aşırı terleme görüldüğünü belirten Ökdemir şunları söyledi: "Daha büyük çocuklarda ise kas ağrıları ve krampları ortaya çıkabilir. Kan kalsiyumunun düşmesine bağlı olarak şiddetli kramplar sonrasında nöbet ve epileptik tablolar da gelişebilir."

#8
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Ökdemir, Türkiye'de uygulanan sağlık politikası kapsamında sağlık ocaklarında bebeklere doğumdan itibaren 1 yaşına kadar ücretsiz günlük 400 ünite D vitamini verildiğini söyledi. Ökdemir, ailelerin bu desteği her gün düzenli olarak kullanmasının rikets hastalığından korunmada son derece önemli olduğunu belirtti.

#9
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Özellikle ultraviyole B (UVB) ışınları gereklidir. UVB ışınları saat 10.00 ile 15.00-16.00 arasında yeryüzüne ulaşır. Vücudun yaklaşık dörtte birinin hafif kızaracak düzeyde güneşe maruz kalmasının, günlük D vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılamış olur.

#10
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Öğle vaktindeki yoğun radyasyonun cilt kanseri riskini artırması nedeniyle, güneşlenmek için 10.00-11.00 arası veya 15.00 civarı gibi daha güvenli saatler tercih edilmelidir.

#11
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Unutulmamalıdır ki, cam UVB ışınlarını geçirdiği için pencere arkasında güneşlenmek D vitamini sentezi sağlamaz; benzer şekilde, 8 ve üzeri faktörlü güneş kremleri de bu ışınları bloke ederek vitamin üretimini ciddi oranda kısıtlar.

#12
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

D vitamini medyada sıkça gündeme geliyor ve bilinçsiz kullanımı sürekli artıyor. D vitamini eksikliği kadar fazlalığı da ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

#13
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Yağda eriyen bir vitamin olduğu için vücutta depolanır ve aşırı alındığında zehirlenmeye sebep olabilir. Bir ampulde 300 bin ünite D vitamini bulunmaktadır. Bu ampullerin kırılıp içildiğini görüyoruz.

#14
Foto - Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

Bu durum böbrek taşlarına, beyin ve büyük damarlarda kireçlenmelere kadar uzanan ciddi sorunlara yol açabilir. Hekim kontrolü olmadan D vitamini kullanılmaması gerekiyor.

