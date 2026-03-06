Ciddi sağlık sorunları kapıya dayanabilir! Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

D vitamini eksikliği olan bebeklerin genellikle huzursuz olduğunu ve baş bölgesinde aşırı terleme görüldüğünü belirten Ökdemir şunları söyledi: "Daha büyük çocuklarda ise kas ağrıları ve krampları ortaya çıkabilir. Kan kalsiyumunun düşmesine bağlı olarak şiddetli kramplar sonrasında nöbet ve epileptik tablolar da gelişebilir."