  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte" İran'dan önemli iddia! ABD'nin mühimmat krizi mi var? ABD Başkanı Trump zorda! İran ordusu ile polisine çağrı yaptı ABD uçak gemisi İran'a ait İHA'larla hedef alındı! ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı İran'dan 8. dalga saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor Eşkıyalar zorla göç emri yayımladı! Yoğun bombardımana başladılar İspanya’dan Müslüman öğrencilere saygı! Akıllara CHP'li Sinem Dedetaş geldi, Ramazan'da twerk... Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz
Dünya Batı ittifakında çatlak!
Dünya

Batı ittifakında çatlak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Batı ittifakında çatlak!

Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta müttefiklerine yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, terörist İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattıkları saldırı sürecinde üslerini açmayan İspanya ve İngiltere'yi hedef aldı

Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta müttefiklerine yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, terörist İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattıkları saldırı sürecinde üslerini açmayan İspanya ve İngiltere'yi hedef aldı

İspanya için "kaybeden" nitelemesini yapan Trump, İngiltere'nin tutumunu ise "büyük bir hayal kırıklığı" olarak tanımladı.

 

İspanya ile takım oyunu bitti

Trump, İspanya'nın üslerini ABD ordusuna kullandırmamasının yanı sıra NATO kapsamındaki yüzde 5'lik mali yükümlülüğünü yerine getirmemesinden şikayetçi oldu. İspanya'nın bu tavrının NATO'ya karşı "düşmanca" bir davranış olduğunu ileri süren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte birçok kazanan var ama İspanya bir kaybeden ülke. İyi bir takım oyuncusu değiller. Bir daha İspanya ile asla takım oyuncusu olmayacağız."

Trump ayrıca dünkü açıklamalarında da İspanya'ya yönelik tehditlerini sürdürerek, bu ülkeyle olan ticari ve ekonomik ilişkileri kesebileceklerinin sinyalini verdi.

 

Starmer Churchill değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın performansını da sert bir dille eleştiren Trump, İngiltere'nin üslerin kullanımı konusunda Vaşington'a "sorgusuz ve tereddütsüz" destek vermesi gerektiğini savundu. Starmer için "Kendisi bir Winston Churchill değil" diyen Trump, İngiliz yönetiminin beklentileri karşılayamadığını vurguladı.

 

Vaşington ile Madrid arasında yalanlama krizi

Süreçteki iletişim kopukluğu Beyaz Saray ve İspanya hükümeti arasında bir gerilime sebep oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya'nın üs kullanımı konusunda ABD ordusuyla anlaştığını duyurmuştu. Ancak bu açıklama, kısa bir süre sonra İspanya kanadından gelen kesin bir dille yalanlandı.

İran gündemi üzerinden şekillenen gerginlik, Vaşington ile Avrupalı müttefikleri arasındaki çatlağın derinleştiğini gösteriyor.

Siyonistlerin ‘sessiz ölüm’ planı: Gazze halkını açlık ve ilaçsızlıkla yok etmeye çalışıyor
Siyonistlerin ‘sessiz ölüm’ planı: Gazze halkını açlık ve ilaçsızlıkla yok etmeye çalışıyor

Dünya

Siyonistlerin ‘sessiz ölüm’ planı: Gazze halkını açlık ve ilaçsızlıkla yok etmeye çalışıyor

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Siyonist İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de can kaybı 72 bin 120’ye yükseldi
Siyonist İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de can kaybı 72 bin 120’ye yükseldi

Dünya

Siyonist İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de can kaybı 72 bin 120’ye yükseldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23