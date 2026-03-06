Batı ittifakında çatlak!

Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta müttefiklerine yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, terörist İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattıkları saldırı sürecinde üslerini açmayan İspanya ve İngiltere'yi hedef aldı

İspanya için "kaybeden" nitelemesini yapan Trump, İngiltere'nin tutumunu ise "büyük bir hayal kırıklığı" olarak tanımladı.

İspanya ile takım oyunu bitti

Trump, İspanya'nın üslerini ABD ordusuna kullandırmamasının yanı sıra NATO kapsamındaki yüzde 5'lik mali yükümlülüğünü yerine getirmemesinden şikayetçi oldu. İspanya'nın bu tavrının NATO'ya karşı "düşmanca" bir davranış olduğunu ileri süren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte birçok kazanan var ama İspanya bir kaybeden ülke. İyi bir takım oyuncusu değiller. Bir daha İspanya ile asla takım oyuncusu olmayacağız."

Trump ayrıca dünkü açıklamalarında da İspanya'ya yönelik tehditlerini sürdürerek, bu ülkeyle olan ticari ve ekonomik ilişkileri kesebileceklerinin sinyalini verdi.

Starmer Churchill değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın performansını da sert bir dille eleştiren Trump, İngiltere'nin üslerin kullanımı konusunda Vaşington'a "sorgusuz ve tereddütsüz" destek vermesi gerektiğini savundu. Starmer için "Kendisi bir Winston Churchill değil" diyen Trump, İngiliz yönetiminin beklentileri karşılayamadığını vurguladı.

Vaşington ile Madrid arasında yalanlama krizi

Süreçteki iletişim kopukluğu Beyaz Saray ve İspanya hükümeti arasında bir gerilime sebep oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya'nın üs kullanımı konusunda ABD ordusuyla anlaştığını duyurmuştu. Ancak bu açıklama, kısa bir süre sonra İspanya kanadından gelen kesin bir dille yalanlandı.

İran gündemi üzerinden şekillenen gerginlik, Vaşington ile Avrupalı müttefikleri arasındaki çatlağın derinleştiğini gösteriyor.