Rusya’yı havalara uçuran gelişme: Türkiye tonlarcasını almaya başladı

Türkiye’nin Rusya’dan pik demiri ithalatı Ocak–Temmuz 2026 döneminde yıllık bazda yüzde 41,6 artarak 1,47 milyon tona ulaştı. Rusya, Türkiye’nin toplam pik demiri ithalatının yüzde 90’ını karşılarken, Türkiye çelik piyasasındaki canlanma Rus pik demiri fiyatlarını da destekledi.

SteelOrbis’in değerlendirmesine göre, Rusya limanlarında Rus pik demirinin ortalama fiyatı 14–18 Eylül haftasında Türkiye’deki hurda fiyatlarının yükselmesi sayesinde 5 dolar artarak ton başına 345–350 dolara (FOB) çıktı. Analistlerin verilerine göre Türkiye’de Rus pik demiriyle yapılan işlemlerde azami fiyat, navlun dahil ton başına 410–415 dolar (CFR) seviyesinde bulunuyor. Bu da Baltık FOB bazında ton başına 350–355 dolarlık pik demiri fiyatına karşılık geliyor.

Ancak SteelOrbis, Rus tedarikçilerin çoğunun lojistik sorunlarını çözmeye devam etmesi ve Karadeniz’den Baltık’a yönlendirilen sevkiyatların henüz yeniden başlamış olması nedeniyle ticari hareketliliğin düşük kaldığına işaret ediyor. Analistler, piyasadan bir kaynağın, “Herkes ilk gemilerin Türkiye’ye ulaşmasını bekliyor. Bunun eylül sonunda gerçekleşeceğini düşünüyorum, ardından fiyatlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkacak” ifadelerini aktardı. Bir başka kaynak ise tüm metalürji tesislerinin ihracatını Baltık’a yönlendirdiğini, bunun da navlun maliyetlerinin artmasına yol açtığını belirtti. SteelOrbis verilerine göre Baltık limanlarından orta tonajlı gemilerle Türkiye’ye pik demiri taşınmasının maliyeti ton başına 55–60 dolar düzeyinde bulunuyor.

Rusya’nın Türkiye pazarındaki payı yüzde 90’a ulaştı

Rusya, Türkiye’nin en büyük pik demiri tedarikçisi konumunda. SteelOrbis’in aktardığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Rus metalürji şirketleri, Ocak–Temmuz 2026 döneminde Türkiye pazarına pik demiri ihracatını yıllık bazda yüzde 41,6 artırarak 1,47 milyon tona çıkardı ve bu hammaddenin toplam ithalatının yüzde 90’ını karşıladı. Temmuz ayında Rusya’dan sevkiyatlar yüzde 75,1 artarak 314,5 bin tona yükseldi. Türkiye’ye pik demiri ihraç eden ülkeler arasında ikinci sırada, 2026’nın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88,3 artışla 83,16 bin ton hammadde gönderen Ukrayna yer aldı. Üçüncü sıradaki Hindistan ise ihracatını yüzde 7,4 azaltarak 50,95 bin tona düşürdü.

SteelOrbis verilerine göre Türkiye’de deniz yoluyla ithal edilen hurdanın fiyatı, yerel inşaat demiri piyasasındaki canlanma nedeniyle eylül başından bu yana 19,5 dolar artarak navlun dahil ton başına 386–397 dolara (CFR) yükseldi. Ancak analistler, söz konusu piyasanın aşırı ısınmaya yaklaşmış olabileceğine işaret ediyor. Bazı Türk üreticiler hurda alımı için talep göndermeyi bırakırken, bazıları yeterli hammadde stokuna sahip olduklarını belirterek daha düşük fiyatlar teklif etmeye başladı. Uzmanlara göre aynı zamanda bazı Türk metalürji şirketleri büyük alıcılara indirim sağlama ihtimalini şimdiden değerlendiriyor. Bu durum, piyasada zirve seviyeye ulaşıldığı yönündeki görüşü güçlendirdi.

Uzun vadede Türk fabrikalarının pik demiri ihtiyacını, Avrupa Birliği’nin çelik ürünleri ithalatına yönelik kuralları sıkılaştırması sınırlayacak. Gazprombank Ekonomik Tahmin Merkezi’nin değerlendirmesine göre Avrupa Birliği, kendi üreticilerini korumak amacıyla 1 Temmuz 2026’dan itibaren gümrüksüz çelik ithalat kotasını 2024 seviyesinin yüzde 47 altında, 18,3 milyon tona düşürdü. Kota üzerindeki sevkiyatlara uygulanan gümrük vergisi yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılırken, kapsam 28 ürün kategorisinden 30’a genişletildi. Analistler, yeni kısıtlamaların en belirgin etkisinin, 2025’te Avrupa Birliği’ne 7 milyon tondan fazla çelik ihraç eden Türk metalürji şirketleri üzerinde görüleceğini düşünüyor. Türkiye için yeni kota hacmi ise 2,86 milyon tonla sınırlandırıldı. Gazprombank Ekonomik Tahmin Merkezi, bunun da Rusya’nın Türkiye’ye pik demiri ve yarı mamul ihracatını zorlaştırabileceğini belirtiyor. Analistlerin verilerine göre Rusya, 2025 yılında pik demiri ihracatını yüzde 6,45 artırarak 3,3 milyon tona çıkardı.

KAYNAK: GAZETEMRU