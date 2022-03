Rusya’yı dize getireceğiz

MEHMET KOÇAK

Ukrayna’da Rus işgaline karşı ordunun yanında çeşitli halk katmanlarından sivillerin de katılımlarıyla büyük bir direniş olduğunu ifade eden Kırım Tatar Türklerinin efsanevi lideri Abdulcelil Kırımoğlu, 240 bin kişilik Ukrayna ordusunun yanında 400 binden fazla sivil halktan oluşan gönüllü savaşçılar vatan müdafaası için Rus işgal güçlerine karşı başlatılan direnişi konuştuk.

Bu haksız işgale karşı ülke dışından çok farklı milletlere mensup 30 bin civarında yabancılardan oluşan gönüllü savaşçılar bu şanlı direnişin saflarında. Şunu herkes bilsin ki, Ukrayna öyle zannedildiği gibi kolay yutulacak bir lokma değildir.

Zelenski ülkesini savunuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sizce bazılarının ifade ettiği gibi bir kahraman mı?

Zafer, suçsuz bir milleti cezalandırmak, askeri gücünle onların vatanını işgal etmek, yakıp yıkmak ve savunmasız sivilleri katletmek değildir.

Zafer, haksızca işgale karşı ülkesini savunan yürekli insanların kokusuzca milletiyle birlikte başlattığı direnişin adıdır.

Bugün İngiltere, Amerika ve İsrail devlet istihbaratlarının “Kiev’den sizi ve ailenizi tahliye edelim” tekliflerini reddederek, “Ben kanımın son damlasına kadar vatanımı savunmaya devam edeceğim. Kaçmayacağım ve ordumuz ile halkımızın başlattığı şanlı direnişte ben bir devlet başkanı ve bu vatanın çocuğu olarak vatan müdafaasının en ön saflarında olmaya devam edeceğim eşim ve çocukların benimle aynı safta olacak” diyerek vatana bağlılığını halkını yalnız bırakmama cesaretini ortaya koymuş cesur ve kahraman bir başkan olarak tarihe geçecektir. Bu tavır dünyayı şaşırttı. Çünkü onu herkes siyaseti bilmeyen şovmen ve TV komedyeni olarak tanımıştı. Ancak o cesur bir kahraman olduğunu herkese gösterdi. Onun bu cesur davranışı halkımıza büyük bir moral oldu ve onu örnek alan birçok milletvekili, siyasetçi ve halk kitleleri direnişi sürdürüyor.

Bana göre zafer kazanan Rus halkı ve dünya kamuoyunda kınanan ve lanetlenen Putin’in değil, cesur tavrıyla direnişe öncülük eden Zelenski’dir.

Kiev düşer ise alternatif bir planınız var mı?

Elbette birkaç ayrı planımız var. Şartlara göre yeni vaziyet alarak direnişe devam edeceğiz. Kiev düşerse parlamento Ukrayna içinde daha güvenli bir yerde çalışmalarına devam edecek ve direniş ‘gerilla savaşı’na dönüşerek devam ettirilecek.

Halkımız asla teslim olmayacak

Kayıplarımıza rağmen Rusya’yı dize getireceğiz. Ve işgalci Putin güçlerini ülkemizden kaçmaya mecbur edeceğiz.

Biz Rus ailelerine “evlatlarınızı koruyun ve askerden geri alın cezasını ödeyin ama Ukrayna’ya gelmelerini önleyin. Rus askerlere de “Ukrayna’ya gelmeyin ya öleceksiniz ya da esir olacaksınız veya siz masum insanları öldüreceksiniz ordudan firar edin yarın vicdan azabı çekersiniz” diyerek çağrılarda bulunuyoruz.

Bizden çok daha güçlü bir orduya karşı direniyoruz

Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirir misiniz?

Aslında biz 1996 yılında ihanete uğradık. Bizim elimizde nükleer güç vardı. Ancak 1996 yılında Budapeşte’de bizim toprak bütünlüğümüz Fransa, İngiltere, Amerika ve Rusya tarafından garanti edilerek bizim olan ‘Nükleer gücü’ Rusya’ya devrettirdiler. Ancak bugün ne hazindir ki, garantörlerden biri

olan Rusya’nın işgaline uğramış olduk. Bu bu anlaşmayı imzalamak ve başkalarına inanarak hata yaptığımızı bugün anlıyoruz.

Putin günümüzün Stalin’i ve bir megalomandır

Putin, Ukrayna’nın işgaline neden karar verdi? Sebepleri nedir?

Ukrayna’nın tek suçu var. Bir megaloman olan Putin’in ‘Büyük Rusya’ hayaline boyun eğmemesidir. Putin, günümüzün Stalin’idir. Putin’in kabullenemediği bir diğer gerçek ise Sovyetlerin dağılmasıdır. Yeniden o toprakları geri kazanma gibi bir hayali var. Bu hayal uğruna Putin, yeni savaşlara yol açacak bir macera peşindedir.

Çeçenistan’ı işgal etti ve 2008’de Gürcistan’a müdahale etti ve Abhazya ve Güney Osetya’yı kopardı ve Rusya’ya bağladı.

2014’de Kırım’ı işgal etti ve Donbass bölgesini kışkırttı. Şimdi Ukrayna’yı Rusya’ya bağlamak istiyor. O, Ukrayna’yı alsa yine yetinmeyecek ve bir sonraki bir ülkeyi hedefine alacak.

Vladimir Putin bir ruh hastasıdır

Dünyada Putin’in akli dengesinin bozuk olduğunu iddiaları seslendiriliyor. Siz bu iddiaya katılıyor musunuz?

Putin’in akli dengesi bozuk olamasa ülkesini bu hale düşürür mü? Suçsuz Ukrayna’yı işgal emri verir mi? Hiçbir sebep yok iken tüm dünyayı karşısına alır mı? Dahası nükleer tehdidinde bulunur mu? Sanırım bunlar onun akli dengesini bozukluğunu anlatmaya yeter. Kısacası, bir cinnet hali yaşayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zalimliğiyle meşhur Sovyetler Birliği diktatörü Joseph Stalin’in yerini almış görünüyor.

Rus halkı Putin gibi düşünmüyor

Sizce Rus halkı Putin’in kararlarını destekliyor mu? Halk neler düşünüyor?

Rus halkı asla Putin gibi düşünmüyor ve Putin’in kararlarını asla desteklemiyor. Rus halkı despotik bir yönetimin acımasız baskılarına rağmen sokaklara döküldü ve Putin ve Ukrayna işgal kararını protesto etti. 4500 protestocu Rus polisi tarafından gözaltına alındı. Rusların çoğunluğu Rusya’yı “yüksek yaşam standardına sahip, barış ve güven odaklı bir ülke” olarak görmek istiyor.

Ukrayna’ya esir düşen Rus askerleri Ukrayna’ya gelinceye kadar ne için ve nereye getirildiklerini bile bilmediklerini Ukrayna’ya girdikten sonra kendilerine savaşacakları söylendiğini ancak savaşmak istemediklerini söylüyorlar. Gönüllü teslim olup aileme beni teslim edin diyorlar. Rus halkı gerçekten bu savaşı anlamsız ve gereksiz görüyor.

Bu gidiş Putin'in sonu olabilir

Peki sizce yaptırımlar Rusya’yı etkiliyor mu? Bu savaşın sonu ne olur?

Bu gidiş Putin’in sonu olabilir. Çünkü yaptırımlar etkisini gösterdikçe Rus halkının Putin’e öfkesi artıyor. Hiç şüphesiz Putin, Ukrayna’yı işgal etmekle yetinmeyecek. Sovyet eski ülkelerini de geri almayı hedefliyor. Nitekim Putin, Sovyetler Birliği’ne bağlı olan her şeyi geri almaya kararlı olduğunun ‘sinyallerini’ defalarca vermişti.

‘Büyük Rusya’ hayali uğruna başlattığı bu kanlı eylemine engel olunması halinde elindeki ‘Nükleer gücü’ kullanmaktan kaçınmayacağı tehdidinde bulunacak kadar gözü dönmüş. Ancak bu hayal Putin’in sonunu getirebilir. Çünkü yaptırımların etkisi arttıkça Rus halkının Putin’e öfkesi aynı derecede artıyor.

Yaptırımlar, Rusya, Soğuk Savaş döneminde bile eşi görülmemiş bir şekilde siyasi olarak yalnızlaştırmıştır. Şu anda yaptırımlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığı şu günlerde bile tam bir ekonomik kuşatmayla izole edilmiş olan Rusya ekonomisine şiddetli bir darbe indirilmemiş olduğu görülmeye başladı.

Bu durum artarak devam edeceği kesindir. Şu anda yavaşlamaya başlayan Rusya ekonomisi belli bir zaman sonra ise ekonominin çarkları durma noktasına gelecek. Batı, çok ağır yaptırımlarla Rusya ekonomisini durma noktasına getirmek suretiyle Putin’i Rusya halkıyla karşı karşıya getirmeyi hedefliyor. İşte Rusya’da gidişat yolun sonuna doğru ilerliyor.

Rus halkı bu akli dengesi bozuk Putin ve ekibinin sonunu getirecek şekilde ayaklanacağı günler yakındır. Putin, gelecek günlerin daha da zorlaşacağını gördüğü için Ukrayna sonrası bir işgal planının olmadığını ima eden açıklamalarda bulunuyor. Ancak beyhude çağrı ve imalı açılımlar bunlar. Çünkü, Putin, bu saatten sonra ne söylerse söylesin asla inandırıcı olamayacaktır.

Başkan Erdoğan, bizi hiç yalnız bırakmadı

Başkan Sayın Erdoğan’ın girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başkan Sayın Erdoğan hem Kırım hem de Ukrayna konusunda hiç yalnız bırakmadı. Her zaman bize destek verdi. Barış, huzur ve güven adına sürekli hukuk ve insani değerler acısından hareket ederek en çok gayret gösteren lider oldu. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü her zaman ve her yerde savundu. Kırım Tatar Türkünün vatanı Kırım işgaline her zaman karşı çıktı. Başkan Sayın Erdoğan’ın bu desteği ne Kırım Tatar Türkü ne de Ukraynalılar tarafından unutulmayacaktır.

Putin’in nükleer tehditle gözü dönmüş

Putin, nükleer tehdidinde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerine özel savaş görevi durumuna geçmesi emri vererek nükleer gücü kartı masaya koydu. Bu emri vermek bir cinnet halidir. Kremlin ile Batı ülkeleri arasındaki artan gerilimle birlikte, bir hata nedeniyle işlerin altüst olması ve bir üçüncü dünya savaşına sürüklenmesi anlamına gelmektedir.

Dünyadaki en büyük caydırıcı güç olarak görülen nükleer silahların bir kenti yok etme, yüz binlerce kişiyi öldürme, uzun süreli etkileriyle de çevreyi ve gelecek nesillerin hayatlarını tehlikeye atma özelliği bulunmaktadır.

Diktatör Putin’in nükleer tehdidiyle birlikte devletlerin tehdit algıları ile savunma ve güvenlik politikaları da değişime uğramaya başladı. Putin’in bu tehdidi onun ne derece sadist ruhlu ve akli dengesini yerinde olmadığının bir ispatıdır.

“Putin, Kırımı Ruslaştırıyor”

Son olarak size Kırım’ı sormak isterim. Kırımda ne kadar Kırım Tatar Türkü kaldı? Kırım’da neler oluyor?

İşgal öncesi yani 2014’de kadar Kırım’da 300 bin kişi yaşıyordu ancak Rusların Kırım’ı işgalinden sonra Kırım Tatar Türkleri Kırım’dan Ukrayna’ya göçtü. Çünkü işgalci Ruslar, işgale çıkanlara karşı acımasız baskı ve işkenceler uygulaması bu göçü hızlandırdı ve bugün Kırım’da 30 bin Ukrayna’da ise 300 bin civarında Kırım Tatar Türkü yaşamaktadır. Benim Kırım’a girişim Putin’in emriyle yasaklandı.

Barbarlıkla karşı karşıyayız

Bir barbarlıkla karşı karşıyayız. Tek suçumuz sadist ruhlu Putin’in dayatmalarına boyun eğmememizdir. Biz Ukrayna vatandaşları olarak ordumuz ve gönüllülerden oluşan halkımızın desteğiyle tek başımıza her bakından çok daha güçlü bir ordu olan Rus Ordusuna karşı direniyoruz. Elbette kayıplarımız var. Ancak Ruslar büyük kayıplar verdi ve de vermeye devam ediyor. Son bana ulaşan bilgilere göre Rusların kayıpları 12 binden fazladır. 32 bin yaralı var.

Ukrayna makamları Rus komutanlara biz size vermeye hazırız “cesetlerinizi alın” çağrılarına Ruslar cevap bile vermiyorlar. Ölen askerlerinin cesetlerini bile almak istemiyorlar. Onlar ölen askerlerinin çoğunun cesedini yakıyorlar. Rus komutanlar, tanklardan önce mayın tarlalarına askerlerini yürütüyorlar. Mayınlardan habersiz askerler mayınlara basıp parçalanıyorlar. Mayınlar patlıyor sonra tankları sürüyorlar. Zaten Ukrayna işgaline gönderilen askerlerin içinde Çeçenistan, Kazakistan, Kırgız ve çok daha farklı Rus olmayan askerler var. Rus komutanlar bu kadar canidir.