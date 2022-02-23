Rusya'ya yönelik yaptırımlar 1 Türk'ü de etkileyecek

ABD Başkanı Biden'ın "ilk adım" olarak açıkladığı yaptırım listesinde yer alan Rus şirketlerinin tamamı açıklandı. Bu arada ABD yetkliileri, gerekirse en büyük Rus devlet bankaları Sberbank ve VTB'nin de yaptırım kapsamına alınacağı tahdidine bulundu.



43 şirket, yaptırım uygulanacak olan iki banka Vneşekonombank (VEB) ve Promsvyazbank'ın yan kuruluşları. Listede Yusuf Yazıcı'nın ara transferde geldiği CSKA futbol kulübü de var. CSKA Rusya'da "Kızılordu'nun takımı" olarak biliniyor ve genelde Savunma Bakanlığı ile ilişkili şirketler tarafından sponsorluk yapılıyor.



Şirketler arasında VEB'in VEB Capital ve VEB Engineering gibi "yan kuruluşları", Prominvestbank, CSKA futbol kulübü ve PSB Forex de bulunuyor.



Yaptırımların ardından Promsvyazbank, artık döviz ve menkul kıymet cinsinden operasyonlarını sınırladığını, kredi kartlarının yaptırım ilan eden ülkelerde kullanılamayacağını duyurdu.



ABD yönetimi tarafından yayınlanan listede şu şirketler bulunuyor:



1.Bank BELVEB OJSC, Belarus'ta bulunan bir banka.



2.VEB Leasing OJSC, Rusya'da bulunan bir kiralama şirketi.



3. Prominvestbank, Ukrayna'da yerleşik bir banka.



4. VEB Capital, Rusya'da yerleşik bir finans şirketi.



5. VEB Engineering LLC, Rusya'da yerleşik bir yatırım projesi uygulama hizmetleri şirketi



6. JSC Infraveb, Rusya'da yerleşik bir yatırım proje destek şirketi.



7. JSC VEB.DV, Rusya'da yerleşik bir yatırım proje destek şirketi.



8. VEB Asia Limited, Hong Kong'da yerleşik bir finans şirketi.



9. LLC Altyapısı Molzhaninovo, Rusya'da yerleşik bir elektrik enerjisi şirketi.





10. LLC Resort Zolotoe Koltso, Rusya'da bulunan bir gayrimenkul ve inşaat şirketi.



11. JSC Russian Export Center, Rusya'da bulunan ihracatla ilgili bir şirket.



12. LLC VEB Ventures, Rusya'da bulunan bir finans şirketi



13.LLC VEB Service, Rusya'da yerleşik bir iş ve yönetim danışmanlığı şirketi.



14. LLC Proje Finansmanı Özel Organizasyonu Proje Finansman Fabrikası Rusya'da yerleşik bir finans şirketi.



15. LLC SIBUGLEMET Group, Rusya'da bulunan bir kömür madenciliği şirketi.



16. JSC ANGSTREM-T, Rusya'da yerleşik bir teknoloji şirketi.



17. LLC NM-TEKH, Rusya'da bulunan bir teknoloji şirket.



18. JSC SLAVA, Rusya'da bulunan bir emlak şirketi.



19. JSC PFC CSKA, Rusya'nın ünlü spor kulübünün sahibi olan şirket.



20. LLC Torgovy Kvartal-Novosibirsk, Rusya'da bulunan bir emlak kiralama şirketi.



21. LLC Baykal Center, Rusya'da bulunan bir inşaat şirketi.



22. LLC Progorod, Rusya'da yerleşik bir altyapı şirketi.



23. LLC VEB.RF Asset Management, Rusya'da yerleşik bir finans şirketi.



24. Eximbank of Russia JSC, Rusya'da yerleşik bir ihracat destek kurumu ve Rusya Federasyonu Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir ticari banka.



25. Rusya İhracat Kredisi ve Yatırım Sigortası Acentesi OJSC, Rusya'da yerleşik bir sigorta acentesi.



26 Alkes Treid OOO, Rusya'da bulunan bir finans şirketi.



27 Antares OOO, Rusya'da bulunan bir finans şirketi.



28 Elitnye Doma OOO, Rusya'da bulunan bir gayrimenkul şirketi.



29 PSB Innovations and Investments Limited Liability Company, Rusya'da yerleşik bir teknoloji şirketi.



30 Era Fund Limited Liability Company, Rusya'da yerleşik bir teknoloji şirketi.



31 PSB-Foreks OOO, Rusya'da bulunan bir finans şirketi.



32 Kholtsvud OOO, Rusya'da bulunan bir finans şirketi.



33 Kourf OOO, Rusya'da bulunan bir finans şirketi



34 Yönetim Şirketi Promsvyaz LLC, Rusya'da yerleşik bir yatırım şirketi.



35 Paskal OOO, Rusya'da yönetim danışmanlığı hizmeti veren bir şirketi.



36 PSB Biznes OOO, Rusya'da bulunan bir konaklama şirketi.



37 Saint-Petersburg International Banking Conference LLC, Rusya'da bulunan bir finans şirketi.



38 Sergievo-Posad Lend OOO, Rusya'da bulunan bir finans şirketi.



40 PSB Avializing OOO, Rusya'da bulunan bir finans şirketi.



41 Tekhnosoft OOO, Rusya'da bulunan bir teknoloji şirketi.



42 Trinitex OOO, Rusya'da bulunan bir gayrimenkul şirketi.



43 PSB Lizing OOO, Rusya'da bulunan bir finans şirketi.

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