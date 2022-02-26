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Dünya Rusya'ya siber saldırı şoku
Dünya

Rusya'ya siber saldırı şoku

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığının internet sitesine sürekli olarak siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 18:28:00 -
Rusya'ya siber saldırı şoku

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, devlet başkanlığı sitesine yönelik siber saldırılara ilişkin, "Saldırılar sürekli yapılıyor. Web sayfası sık sık donuyor" ifadesini kullandı.

Bazı Hacker toplulukları, Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Rusya'ya karşı siber savaş açmıştı.

Sosyal medyadan, dünyadaki bilgisayar korsanlarına Rusya'yı hedef alma çağrısı yapan topluluk, Kremlin'in internet sitesi dahil devlete ait pek çok siteyi erişilmez hale getirdiklerini duyurmuştu.

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