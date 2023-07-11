Rusya'ya karşı Stoltenberg flaş haberi dünyaya ilan etti: Anlaştık! Çin için çarpıcı yorumlar yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'daki NATO Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamaları şöyle:

UKRAYNA'YA NATO DAVETİ

Müttefikler bugün şuna karar verdi, güçlü birlikte bir mesajın Ukrayna'ya verilmesinde anlaştı. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız. Aynı zamanda sözleşmenin ilerleyen zamanda üyeliğe yol açan bir mesaj olmasını istedi. 2 adım yerine 1 adım olacak üye olmak için. Üyelik daveti şartlar yerine getirildiği zaman yapılacak.

En önemli görevimiz Ukrayna'nın kazanması. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız. Askeri desteği de 2014'te başladı, geçen sene tam ölçekli arttı. Geçtiğimiz günlerde müttefikler yeni önemli açıklamalarda bulundu. Uzun menzilli füzeler sağlayacak Almanya, ABD'de daha fazla askeri destek açıkladı. Bir araya geldiğinde bu güçlü bir mesaj sunuyor Kiev'e.

Bir paket üzerinde anlaştık. Ana unsurları belirttim. Ukrayna ve NATO arasındaki ilişki ve tüm diğer destek ikili görüşmelerde duyurulan paketlerdi. Ben de yakın iletişim içinde oldum yetkililerle. Zelenskiy ile bu akşam görüşeceğim. Yarın NATO Ukrayna Konseyi görüşmesi olacak. Bu da Ukrayna'yı NATO'ya daha da yakınlaştıracak bir paket.

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"DAHA ÖNCE DAHA GÜÇLÜ BİR MESAJ OLMAMIŞTI"

Üzerinde anlaştığımız şey geniş kapsamlı bir paket. Ukrayna'yı NATO üyeliğine yakınlaştırmayı umuyoruz. Reformlar da içeriyor. Bizim sahip olduğumuz şartlar bunlar. Bunun haricinde güçlü siyasi bir mesaj verdik üyelikle ilgili. Daha önce daha güçlü bir mesaj olmamıştı. Bu yüzden diğer üyelik süreçlerine bakarsanız zaman aralığı olmadı hepsi şart temelliydi.

"ÇİN ULUSLARARASI DÜZENE MEYDAN OKUYOR"

Çin'in düzeni bozduğunu iddia etti: Çin NATO’nun düşmanı değil ve angaje olmaya devam etmeliyiz. Çin artan bir şekilde kural odaklı uluslararası düzene meydan okuyor.

"SAVUNMA HARCAMALARI YÜZDE 2'YE ÇIKARILACAK"

Müttefikler savunma harcamalarını yüzde 2'ye çıkarma, daha sonra bunu artırma konusunda uzlaştı

Finlandiya ve İsveç’in üye olması ittifakı daha güçlü kılacaktır.

"EGEMEN ÜLKELERİN KARARINA MOSKOVA KARIŞAMAZ"

NATO’nun genişlemesi, müttefiklerin ve aday ülkelerin kararıdır, egemen ülkelerin kararına Moskova karışamaz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Krıstersson ve ben birlikte bir görüşme gerçekleştirdik ve İsveç’in üyeliği yönünde tarihi bir adım attık.Türkiye-İsveç mutabakatı gerçekten tarihi. Finlandiya ve İsveç tam üye olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile dün yaptığımız anlaşmayla tam üye olacak. İttifak için önemli. Bunun dışında Baltık bölgesi hakkında da önemli. Bu kare içerisinde olasılık var Baltık Bölgesi'nde bir güçlenme var. Bizim savunma planlarımızda ve tatbikatlarımızda değişikliğe gidilecek. Baltık Bölgesi'ni daha güvenli hale götürüyor. Üyelerimize verdiğimiz mesajdan daha güçlü bir mesaj bu.

ŞARTLAR NASIL TANIMLANIYOR?

Ukrayna eylem planının ötesine geçti artık. NATO Zirvesi'nde 2018'de şunu hatırlıyorum, tartışma şu an çok farklı. 2014'ten beri müttefikler Ukrayna askerlerini eğitmeye başladı. Ukrayna hem yeterliler ve NATO'yla daha iç içeler bunu gösterdi. Modern savaş tankları gönderdiğimiz zaman birlikte çalışabilirlik anlamına geliyor. Şu an NATO çok daha yakın. Müttefiklerin anlaşması gerekiyor ve fikir birliği olması gerekiyor bu şekilde karar veriyoruz biz.

BÜKREŞ'TEKİ ANLAŞMA İLE BUGÜNKÜ ANLAŞMADAKİ DİL FARKI NEDİR?

Üyelik eylem planını kaldırdık bugün. Bu yüzden hep 2 adım vardı şimdi tek bir adım var. Bu Ukrayna'yı NATO üyeliğine daha çok yaklaştırıyor. NATO'daki süreç de değişti. Bu çok kolay bir karar değil. Anlaşmaları yüzünde mutluyum. Sorular vardı hızlı ilerliyoruz diye. Mayıs ayından beri tüm müttefikler bir fikir birliğine ulaştı. Artık bir programa sahip değiliz. Birlikte çalışabiliyoruz artık. Siyasi ilişkilerimizi de güçlendirdik. Ekipmanların ve eğitimlerin verilmesi bile Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştırmada fark yaratıyor. 2018'de Ukrayna çok uzaktı, artık daha yakın.

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