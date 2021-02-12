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Dünya Rusya’ya “ilk ihracat blok treni” hedefe ulaştı
Dünya

Rusya’ya “ilk ihracat blok treni” hedefe ulaştı

Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Rusya’daki varış noktasına ulaştı. 29 Ocak’ta Ankara’dan yola çıkan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) rotası üzerinden Moskova yakınlarındaki Kaluga Bölgesine vardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:04:00 -
Rusya’ya “ilk ihracat blok treni” hedefe ulaştı

Türkiye’de üretilen yaklaşık 4 bin beyaz eşyayı, toplam 15 vagona yüklenen 15 konteynerde Rusya’ya getiren tren için karşılama töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını ekonomik temasın oluşturduğuna işaret ederek, “Bu ilişkiler her alanda daha da derinleşerek devam etmektedir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koyduğu karşılıklı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Samsar, “BTK demir yolu aslında İpek Yolu’nun da önemli bir unsuru, bu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen bu ilk ihracatı karşılamaktan da memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu. Samsar, söz konusu trenin sadece ihracat alanında değil aynı zamanda Türk ve Rus halkları arasında da bir dostluk köprüsü olacağını hatırlattı. Törene katılan Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treninin ikili ticarete önemli katkılarda bulunacağını vurguladı.

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