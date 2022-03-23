Rusya'ya gözdağı! 30 bin asker, yüzlerce uçak ve gemi...
Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna'yı işgal eden Rusya ile NATO arasında gerilim tırmanıyor. NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikata başladı.
Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya'ya NATO'dan dev bir gözdağı geldi.
30 bin askerle dev tatbikat
NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikata başladı.
Mart ve nisan boyunca sürecek "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katılıyor.